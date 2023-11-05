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Довбик стал вторым лучшим игроком чемпионата Испании

5 ноября 2023 15:58
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Агабекян Карен
редактор
Довбик стал вторым лучшим игроком чемпионата Испании
Артем Довбик одну из голевых передач отдал на Виктора Цыганкова. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После матча 12-го тура чемпионата Испании "Жирона" продолжила оставаться в числе лидеров турнирной таблицы. Поспособствовал этому украинский форвард Артем Довбик, который в матче с "Осасуной" (4:2) отметился голом и двумя ассистами.

Благодаря хорошей игре Довбик вышел на второе место в лиге по системе гол+пас, сообщил порта Новини.LIVE.

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"Жирона" после своего матча вышла на первое место, но у отстающего на три очка мадридского "Реала" одна игра в запасе.

Довбик уступает лишь Беллингему

Довбик после успешного матча с "Осасуной" довел количество забитых мячей до 6, а голевых передач у него 4. Количество очков по системе гол+пас у Артема — 10.

Лучше результат чем у Довбика лишь у полузащитника "Реала" Джуда Беллингема — 12 (10+2).

Ближайшим преследователем Довбика является Альваро Мората из "Атлетико" (8, 7+1) и Роберт Левандовски из "Барселоны" (8, 5+3).

В рейтинге бомбардиров чемпионата Испании Довбик занимает четвертое место, уступая Беллингему (10 голов), Морате (7) и Гризманну (7).

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