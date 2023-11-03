Шацьких прокоментував мрію Алієва стати тренером Динамо
Колишній форвард київського "Динамо" Максим Шацьких оцінив шанси свого експартнера з української команди Олександра Алієва стати головним тренером "біло-синіх". Наставник "Пахтакора" дав характеристику українському військовослужбовцю.
Шацьких розповів, яким тренером може стати Алієв, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес Україна".
Ексхавбек збірної України Олександр Алієв припустив, що згодом може стати тренером. Наразі 38-річний спортсмен захищає рідну країну від російської інтервенції, проте згодом він хотів би поділитися своїм досвідом із молодими гравцями.
Що Шацьких сказав про Алієва
Наставник узбецького "Пахтакора" Максим Шацьких, який багато років був партнером Алієва з "Динамо", представив, яким Олександр може стати тренером. Найкращий бомбардир в історії української Прем'єр-ліги не виключає, що ця мрія його колишнього колеги може здійснитися.
"У житті може статися все що завгодно. Але не так просто прийти й сказати, що хочеш бути тренером. Це не гарантує, що тобі відразу ж запропонують роботу. Це складний процес. Необхідно розбиратися в людях, вміти стримувати емоції, не завжди робити те, що тобі хотілося б, причому не лише на футбольному полі, а й за його межами.
Алієв — нормальний хлопець, чесний, порядний, справедливий. Можливо, Сашкові слід почати з академій, попрацювати з юними гравцями. Тут також треба розуміти, що праця з дітьми — це вже інше, там своя специфіка. Я від самого спочатку знав, що діти це не моє", — розповів Максим Шацьких.
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