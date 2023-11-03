Шацьких прокоментував мрію Алієва стати тренером Динамо

Максим Шацьких відповідає на запитання журналістів. Фото: zamin.uz

Колишній форвард київського "Динамо" Максим Шацьких оцінив шанси свого експартнера з української команди Олександра Алієва стати головним тренером "біло-синіх". Наставник "Пахтакора" дав характеристику українському військовослужбовцю.

Шацьких розповів, яким тренером може стати Алієв, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес Україна".

Читайте також:

Ексхавбек збірної України Олександр Алієв припустив, що згодом може стати тренером. Наразі 38-річний спортсмен захищає рідну країну від російської інтервенції, проте згодом він хотів би поділитися своїм досвідом із молодими гравцями.

Олександр Алієв спілкується із шанувальниками. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Що Шацьких сказав про Алієва

Наставник узбецького "Пахтакора" Максим Шацьких, який багато років був партнером Алієва з "Динамо", представив, яким Олександр може стати тренером. Найкращий бомбардир в історії української Прем'єр-ліги не виключає, що ця мрія його колишнього колеги може здійснитися.

"У житті може статися все що завгодно. Але не так просто прийти й сказати, що хочеш бути тренером. Це не гарантує, що тобі відразу ж запропонують роботу. Це складний процес. Необхідно розбиратися в людях, вміти стримувати емоції, не завжди робити те, що тобі хотілося б, причому не лише на футбольному полі, а й за його межами.

Алієв — нормальний хлопець, чесний, порядний, справедливий. Можливо, Сашкові слід почати з академій, попрацювати з юними гравцями. Тут також треба розуміти, що праця з дітьми — це вже інше, там своя специфіка. Я від самого спочатку знав, що діти це не моє", — розповів Максим Шацьких.

Нагадаємо, Мудрик раптово може змінити "Челсі" на інший топклуб.

"Динамо" зробило пропозицію румунському клубу щодо талановитого гравця.

Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди.

Миколенко встановив унікальне досягнення в англійській Прем'єр-лізі.

Довбик зацікавив відомий німецький клуб — "Жирона" може продати українця.