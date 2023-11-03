Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Динамо Київ проти Шахтаря — анонс та прогнози букмекерів arrow

Динамо Київ проти Шахтаря — анонс та прогнози букмекерів

3 листопада 2023 08:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо Київ проти Шахтаря — анонс та прогнози букмекерів
Кияни протистоять "Шахтарю". Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Київське "Динамо" прийматиме донецький "Шахтар" у центральному поєдинку 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Фаворитом протистояння є "Шахтар".

Обидві команди підійшли до матчу із незначними кадровими проблемами, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У п'ятницю, третього листопада, о 17:00 команда Мірчі Луческу прийме на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві "Шахтар". Команди виведе на поле головний арбітр із Мукачево Ярослав Козик.

Прогнози букмекерів на "Динамо" — "Шахтар"

Відносна стабільність результатів "Шахтаря" робить "гірників" фаворитом зустрічі зі столичною командою. Чинні чемпіони розташовуються вище в турнірній таблиці, вони програли лише один матч проти трьох поразок "Динамо".

Володимир Бражко
Володимир Бражко в атаці. Фото: пресслужба "Динамо"

Київська команда давно вилетіла з єврокубків, а після поразки від "Оболоні" до 1/9 Кубка України зосередилася лише на одному турнірі. Але й там справи йдуть не найкращим чином. У трьох останніх матчах "Динамо" набрало лише одне очко за двох поразок. До того ж проти "Шахтаря" не зіграє дискваліфікований Владислав Ванат.

Шахтар Донецьк
Гравці "Шахтаря" перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

"Шахтар" зіграв десять матчів і за втраченими очками є лідером турнірної таблиці УПЛ. На відміну від "Динамо", "гірники" продовжують боротьбу у всіх трьох турнірах. І роблять це під керівництвом нового тренера. За Маріно Пушича "Шахтар" вже програв "Барселоні" в Лізі чемпіонів (1:2) і розгромив "Вікторію" (3:0) у Кубку України. Участь Тараса Степаненка у матчі з "Динамо" під питанням.

Коефіцієнт на перемогу "Динамо" складає 4,30. Букмекери з VBET дають коефіцієнт 1,80 на користь "Шахтаря". Нічия у матчі оцінюється коефіцієнтом 3,75. Експерти схиляються до думки, що поєдинок не буде результативним. Коефіцієнт на "Тотал Більше 2,5" голів складає 1,80. На "Тотал Менше 2,5" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,02.

Нагадаємо, Мудрик раптово може змінити "Челсі" на інший топклуб. 

"Динамо" зробило пропозицію румунському клубу щодо талановитого гравця. 

Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди. 

Миколенко встановив унікальне досягнення в англійській Прем'єр-лізі. 

Довбик зацікавив відомий німецький клуб — "Жирона" може продати українця. 

Завжди мене критикував — Алієв розповів про стосунки з Артемом Франковим. 

Зідан розповів, яку команду він хоче очолити. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Актуальне по темі