Динамо Київ проти Шахтаря — анонс та прогнози букмекерів

Кияни протистоять "Шахтарю". Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" прийматиме донецький "Шахтар" у центральному поєдинку 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Фаворитом протистояння є "Шахтар".

Обидві команди підійшли до матчу із незначними кадровими проблемами, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У п'ятницю, третього листопада, о 17:00 команда Мірчі Луческу прийме на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві "Шахтар". Команди виведе на поле головний арбітр із Мукачево Ярослав Козик.

Прогнози букмекерів на "Динамо" — "Шахтар"

Відносна стабільність результатів "Шахтаря" робить "гірників" фаворитом зустрічі зі столичною командою. Чинні чемпіони розташовуються вище в турнірній таблиці, вони програли лише один матч проти трьох поразок "Динамо".

Володимир Бражко в атаці. Фото: пресслужба "Динамо"

Київська команда давно вилетіла з єврокубків, а після поразки від "Оболоні" до 1/9 Кубка України зосередилася лише на одному турнірі. Але й там справи йдуть не найкращим чином. У трьох останніх матчах "Динамо" набрало лише одне очко за двох поразок. До того ж проти "Шахтаря" не зіграє дискваліфікований Владислав Ванат.

Гравці "Шахтаря" перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

"Шахтар" зіграв десять матчів і за втраченими очками є лідером турнірної таблиці УПЛ. На відміну від "Динамо", "гірники" продовжують боротьбу у всіх трьох турнірах. І роблять це під керівництвом нового тренера. За Маріно Пушича "Шахтар" вже програв "Барселоні" в Лізі чемпіонів (1:2) і розгромив "Вікторію" (3:0) у Кубку України. Участь Тараса Степаненка у матчі з "Динамо" під питанням.

Коефіцієнт на перемогу "Динамо" складає 4,30. Букмекери з VBET дають коефіцієнт 1,80 на користь "Шахтаря". Нічия у матчі оцінюється коефіцієнтом 3,75. Експерти схиляються до думки, що поєдинок не буде результативним. Коефіцієнт на "Тотал Більше 2,5" голів складає 1,80. На "Тотал Менше 2,5" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,02.

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