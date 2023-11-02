Динамо Київ проти Шахтаря — де та коли дивитись матч

Матч Динамо — Київ

3 листопада пройде центральний матч 13-го туру чемпіонату України з футболу. Київське "Динамо" зіграє проти донецького "Шахтаря".

Матч можна подивитися на трьох ресурсах, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Динамо" — "Шахтар"

"Динамо", яке ще три тури тому було лідером за втраченими очками, наразі підходить до головного матчу першої половини чемпіонату з двома поразками та нічиєю.

На відміну від киян "гірники" наразі лідирують у чемпіонаті за втраченими очками. Якщо ж підопічні Маріно Пушича переможуть "Динамо" й в перенесених матчах, то обійдуть "Кривбас" на першій сходинці УПЛ.

Зазначимо, що "Шахтар" проведе перший матч у чемпіонаті України з новим головним тренером Пушичем. Раніше вони достойно програли "Барселоні" у Лізі чемпіонів та розгромили "Вікторію" у Кубку України.

Доля Луческу

Після вильоту із єврокубків та Кубку України керівництво "Динамо" залишило на чолі команди Мірчу Луческу з єдиним завданням — виграти УПЛ.

Наразі клуб переживає кризу та дуже далекий від чемпіонства. Натомість головний тренер втратив управління над командою й показує брак ідей, які допомогли б витягнути її з піке. Поразка в матчі з "Шахтарем" може коштувати йому роботи.

Де дивитися матч

Гру 13 туру УПЛ "Динамо" — "Шахтар" можна подивитися в п'ятницю, 3 листопада, на телеканалі 2+2, або на YouTube-каналах київського "Динамо" та Footballhub.

Початок матчу "Динамо" Київ – "Шахтар" о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, у Києві попрощалися з відомим журналістом Артемом Франковим — фото та відео.

Зідан розповів, яку команду він хоче очолити.

Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди.

Миколенко встановив унікальне досягнення в англійській Прем'єр-лізі.

Довбик зацікавив відомий німецький клуб — "Жирона" може продати українця.