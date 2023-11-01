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"Шахтар" пожертвує десятки мільйонів гривень на допомогу та реабілітацію українців

1 листопада 2023 16:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Шахтар" пожертвує десятки мільйонів гривень на допомогу та реабілітацію українців
Гравці "Шахтаря" перед матчем. Фото: REUTERS/Johanna Geron
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футбольний клуб "Шахтар" провів минулого літа товариський матч з одним із грандів англійської Прем'єр-ліги. Суперником "гірників" став лондонський "Тоттенгем".

"Шахтар" програв той поєдинок із розгромним рахунком, але заробив великі гроші, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Тоттенгем" розгромив "Шахтар" із рахунком 5:1. "Гірники" поступилися команді, яка лідирує в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги цього сезону. Але в тій поразці було щось добре і для "гірників", і для України.

Шахтар Донецьк
"Шахтар" у Лізі чемпіонів. Фото: REUTERS/Albert Gea

Благодійний збір "Шахтаря"

Матч, який пройшов шостого серпня в Лондоні, приніс дохід у 22 млн гривень (505 тисяч фунтів стерлінгів). Було вирішено направити всі ці кошти до спеціального фонду Shakhtar Social. Він займається проєктами підтримки та допомоги українцям, які постраждали від наслідків російської агресії.

"Шахтар" та "Тоттенгем" продовжать співпрацю. Клуби домовилися спільно реалізувати загальний проєкт вартістю 50 тисяч фунтів стерлінгів для допомоги українським біженцям, які знайшли притулок у Великій Британії.

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