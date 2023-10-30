"Шахтар" впевнено вийшов у півфінал Кубка України

"Вікторія" — "Шахтар". Фото: скріншот

У чвертьфіналі Кубка України з футболу сумська "Вікторія" у Києві приймала донецький "Шахтар". Цей матч був другим для нового головного тренера "гірників" Маріно Пушича.

"Шахтар" виграв матч із рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Огляд матчу

З перших хвилин матчу "Шахтар" захопив перевагу та досить швидко відкрив рахунок.

На 17-й хвилині пробив ворота "Вікторії" Назарина дальнім ударом після передачі Келсі. Через три хвилини Зубков майже з тієї ж точки як і партнер подвоїв рахунок.

Потім гірники продовжили контролювати хід матчу, але забити знову їм ніяк не вдавалося. Іноді з добрих позицій вони промахувалися, але були моменти, коли чудово зіграв сумський голкіпер.

На 91-й хвилині "Шахтар" все ж таки забив третій м'яч. На цей раз після стандарту відзначився Ракицький. Судаков подав кутовий на ближню штангу, де Ярослав пробив під стійку воріт — 3:0.

Перемога дозволила "Шахтарю" вийти у півфінал Кубка України, а Маріно Пушич відсвяткував першу перемогу.

"Вікторія" — "Шахтар" — 0:2

Голи: Назаріна, 17, Зубков, 20

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