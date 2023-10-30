Легіонер "Динамо" повернеться до київського клубу попри страх грати в Україні
Нідерландський півзахисник Джастін Лонвейк вже у січні 2023 року може повернутися до київського "Динамо". Бельгійський "Андерлехт" хоче позбутися молодого гравця.
Лонвейк не переконав тренерський штаб "Андерлехта" у своїй профпридатності, повідомляє Walfoot.
Джастін Лонвейк перейшов до київського "Динамо" у 2022 році, але через кілька місяців попросив керівництво столичного клубу відпустити його в оренду через часті обстріли столиці.
Нідерландський футболіст вирушив в оренду до бельгійського "Андерлехта". Він мав провести в команді Браяна Рімера цілий сезон, причому у контракті є можливість викупу прав на 23-річного футболіста.
Причини проблем Лонвейка
З моменту переходу в "Андерлехт" Джастін Лонвейк зіграв лише у трьох матчах і провів на полі 39 хвилин. Тренерський штаб незадоволений футболістом, хоча сам він вважає, що перебуває у добрій формі.
Бельгійські спортивні журналісти писали про те, що Рімер не подобається ставлення Лонвейка до тренувань. Півзахиснику дозволили підтримувати форму з молодіжним складом "Андерлехта", але у команді на нього не розраховують.
Взимку Джастін повернеться до "Динамо", після чого український клуб та футболіст вирішуватимуть подальшу долю нідерландського гравця.
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