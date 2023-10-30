Легіонер "Динамо" повернеться до київського клубу попри страх грати в Україні

Джастін Лонвейк в "Андерлехті". Фото: instagram.com/justinlonwijk10/

Нідерландський півзахисник Джастін Лонвейк вже у січні 2023 року може повернутися до київського "Динамо". Бельгійський "Андерлехт" хоче позбутися молодого гравця.

Лонвейк не переконав тренерський штаб "Андерлехта" у своїй профпридатності, повідомляє Walfoot.

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Джастін Лонвейк перейшов до київського "Динамо" у 2022 році, але через кілька місяців попросив керівництво столичного клубу відпустити його в оренду через часті обстріли столиці.

Джастін Лонвейк у "Динамо". Фото: instagram.com/justinlonwijk10/

Нідерландський футболіст вирушив в оренду до бельгійського "Андерлехта". Він мав провести в команді Браяна Рімера цілий сезон, причому у контракті є можливість викупу прав на 23-річного футболіста.

Причини проблем Лонвейка

З моменту переходу в "Андерлехт" Джастін Лонвейк зіграв лише у трьох матчах і провів на полі 39 хвилин. Тренерський штаб незадоволений футболістом, хоча сам він вважає, що перебуває у добрій формі.

Бельгійські спортивні журналісти писали про те, що Рімер не подобається ставлення Лонвейка до тренувань. Півзахиснику дозволили підтримувати форму з молодіжним складом "Андерлехта", але у команді на нього не розраховують.

Взимку Джастін повернеться до "Динамо", після чого український клуб та футболіст вирішуватимуть подальшу долю нідерландського гравця.

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