Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Легіонер "Динамо" повернеться до київського клубу попри страх грати в Україні arrow

Легіонер "Динамо" повернеться до київського клубу попри страх грати в Україні

30 жовтня 2023 11:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Легіонер "Динамо" повернеться до київського клубу попри страх грати в Україні
Джастін Лонвейк в "Андерлехті". Фото: instagram.com/justinlonwijk10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Нідерландський півзахисник Джастін Лонвейк вже у січні 2023 року може повернутися до київського "Динамо". Бельгійський "Андерлехт" хоче позбутися молодого гравця.

Лонвейк не переконав тренерський штаб "Андерлехта" у своїй профпридатності, повідомляє Walfoot.

Читайте також:

Джастін Лонвейк перейшов до київського "Динамо" у 2022 році, але через кілька місяців попросив керівництво столичного клубу відпустити його в оренду через часті обстріли столиці.

Джастін Лонвейк
Джастін Лонвейк у "Динамо". Фото: instagram.com/justinlonwijk10/

Нідерландський футболіст вирушив в оренду до бельгійського "Андерлехта". Він мав провести в команді Браяна Рімера цілий сезон, причому у контракті є можливість викупу прав на 23-річного футболіста.

Причини проблем Лонвейка

З моменту переходу в "Андерлехт" Джастін Лонвейк зіграв лише у трьох матчах і провів на полі 39 хвилин. Тренерський штаб незадоволений футболістом, хоча сам він вважає, що перебуває у добрій формі.

Бельгійські спортивні журналісти писали про те, що Рімер не подобається ставлення Лонвейка до тренувань. Півзахиснику дозволили підтримувати форму з молодіжним складом "Андерлехта", але у команді на нього не розраховують.

Взимку Джастін повернеться до "Динамо", після чого український клуб та футболіст вирішуватимуть подальшу долю нідерландського гравця.

Нагадаємо, Яремчук частіше гратиме в основі — тренер "Валенсії" назвав причину. 

Сьогодні відбудеться церемонія "Золотий м'яч 2023" — де і коли дивитися нагородження.

Піолі розповів, чому "Мілан" упустив перемогу над "Наполі". 

Усик може відібрати у Ф'юрі пояс WBC навіть без бою — про що йдеться. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі