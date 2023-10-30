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Яремчук частіше гратиме в основі — тренер "Валенсії" назвав причину

30 жовтня 2023 11:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Яремчук частіше гратиме в основі — тренер "Валенсії" назвав причину
Роман Яремчук на полі. Фото: instagram.com/valenciacf/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України Роман Яремчук найближчими тижнями отримає шанс проявити себе у "Валенсії". Футболіст отримає більше ігрового часу.

Головний тренер команди Рубен Бараха чекає від українця на голи, повідомляє Marca.

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У матчі 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Валенсія" провела виїзний поєдинок у Більбао проти місцевого "Атлетіка". Підопічні Рубена Барахі впустили перемогу на останніх хвилинах компенсованого часу. Протистояння завершилося з рахунком 2:2.

Рубен Бараха
Рубен Бараха під час поєдинку. Фото: instagram.com/valenciacf/

Новий шанс для Яремчука

На післяматчевій пресконференції головний тренер "Валенсії" підтвердив, що 23-річний футболіст команди Уго Дуро травмував плече. Основний форвард "кажанів" не зможе грати як мінімум кілька тижнів. Це означає, що Роман Яремчук має шанс вийти на поле у стартовому складі.

Рубен Бараха сподівається, що український нападник зуміє продемонструвати свої найкращі якості та виправдає довіру тренерського штабу. Роман Яремчук провів у складі "Валенсії" п'ять матчів. Він забив один гол, який не був зарахований через положення "поза грою". У поєдинку проти "Атлетіка" Яремчук вийшов на поле на 78-й хвилині.

Свій наступний матч "Валенсія" також проведе на виїзді. Другого листопада "кажани" зіграють проти "Логроньєса" в рамках першого туру Кубка Іспанії.

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