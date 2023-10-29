"Валенсія" втратила перемогу в матчі з "Атлетіком" — Яремчук знову вийшов на поле

Гравці "Валенсії" після забитого м'яча. Фото: "Валенсія"

В одинадцятому турі чемпіонату Іспанії "Атлетік" з Більбао приймав "Веленсію". У складі "кажанів" залишився в запасі український форвард Роман Яремчук.

Команди зіграли внічию з рахунком 2:2, повідомив портал Новини.LIVE.

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Огляд матчу

"Атлетік" у першому таймі відкрив рахунок завдяки точному удару Де Маркоса. Після перерви клуб із Більбао з 62-ї по 68-у хвилину видав жахливий відрізок. Спочатку Франсіско Перес зрівняв рахунок, а потім Хуго Дуро вивів "кажанів" уперед.

На 78-й хвилині на поле вийшов Яремчук, але знову не зміг нічого показати.

Наприкінці матчу у "Атлетіка" Беренгер зрівняв рахунок, позбавивши суперника перемоги.

"Валенсія" на даний момент посідає дев'яте місце у турнірній таблиці і на три очки відстає від "Атлетика", який йде шостим.

"Атлетік" — "Валенсія" — 2:2

Голи: Де Маркос, 32, Беренгер, 90 — Франсіско Перес, 62, Дуро, 68.

"Атлетик": Унаї Сімон, Де Маркос, Вівіан, Паредес (Прадос, 65), Гарсія де Альбеніс, Дані Гарсія (Весга, 65), Руїс де Галаррета, Сансет (Муніаїн, 72), Вільямс (Беренгер, 69), Вільямс, Гурусета (Вільялібре, 69).

"Валенсія": Мамардашвілі, Тьєррі Коррейя, Габріел Пауліста, Москера, Гайя, Франсіско Перес (Фульк'є, 73), Амалла (Канос, 59), Пепелу, Герра, Дуро (Яремчук, 78), Дієго Лопес (Гільямон, 7

Попередження: Паредес, 12, Дані Гарсія, 55, Амалла, 57, Руїс де Галаррета, 87.

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