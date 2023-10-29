Кейн забил в стиле Бекхэма — видео гола

Гарри Кейн. Фото: Reuters/Tom Weller

Один из голов Гарри Кейна за "Баварию" в ворота "Дармштадта" повторил легендарный мяч Дэвида Бекхэма за МЮ в 90-х. Оба английских футболиста решились на удар из центра поля, когда увидели, что вратарь немного вышел.

Видео сравнения голов в материале Новини.LIVE.

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"МЮ" играл в гостях против "Уимблдона" 17 августа 1996-го. Дэвид Бекхэм представил себя футбольному миру после того, как забил гол ударом по центральной линии.

Именно после этого матча Бекхэм занял место в основном составе "Манчестер Юнайтед" и стал получать приглашения в сборную Англии.

Безудержный Кейн

Кейн забил за "Баварию" уже 12 голов и отдал 5 ассистам. В матче с "Дармштадтом" он отличился трижды. Гол с центра поля был пятым в матче.

Он получил передачу от Мюллера и отважился на удар из центра поля. Гарри увидел, что голкипер гостей вышел далеко из ворот и повторил трюк Бекхэма. Так счет стал 5:0.

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