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Кейн зробив хет-трик та забив розкішний м'яч у ворота "Дармштадта"

28 жовтня 2023 22:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Кейн зробив хет-трик та забив розкішний м'яч у ворота "Дармштадта"
Гаррі Кейн. Фото: Tom Weller
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Англійський нападник "Баварії" Гаррі Кейн допомагає своїй команді зробити непристойним рахунок у протистоянні з "Дармштадтом". З восьми м’ячів він провів у ворота суперника три.

Про перебіг подій в цьому розгромі в матеріалі Новини.LIVE.

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Перший тайм пройшов без голів, але одразу з трьома червоними картками. Вже на 4-й хвилині Кімміх залишив Баварію у меншості. Гості вирішили не відставати, тому Гясуля та Маглиця теж достроково закінчили для себе поєдинок.

Якщо після вилучення на старті гра для мюнхенців була складною, то у другому таймі господарі скористалися вже більшістю, наколотив у ворота Дармштадта 8 м'ячів.

Почав та закінчив

Почав розгром саме Кейн на 51-й хвилині, а другий його гол особливо заслуговує уваги, він отримав передачу від Мюллера і наважився на удар із центру поля. Гаррі побачив, що голкіпер гостей вийшов далеко з воріт та повторив трюк Бекхема. Так рахунок став 5:0.

На цьому Кейн не зупинився і разом із партнерами по команді створив 3 м’ячі. На 88-й хвилині саме Гаррі поставив яскраву крапку.

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