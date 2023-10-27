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Клопп дуже посварився з Дешамом через футболіста "Ліверпуля"

27 жовтня 2023 10:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Клопп дуже посварився з Дешамом через футболіста "Ліверпуля"
Юрген Клопп на пресконференції. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп різко розкритикував наставника збірної Франції Дідьє Дешама. Приводом для цього став виклик до національної команди хавбека "червоних" Ібраїми Конате.

Клопп попросив Дешама більш відповідально ставитися до здоров'я футболістів, повідомляє Daily Mail.

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Місяць тому півзахисник "Ліверпуля" Ібраїма Конате зазнав м'язової травми. Після повернення гравця до ладу наставник "червоних" Юрген Клопп поступово підводив гравця до складу. Проте, наставник збірної Франції Дідьє Дешам викликав футболіста на матчі відбору Євро-2024.

Клопп розкритикував Дешама

Французи здобули дві важливі перемоги над Шотландією (4:1) та Нідерландами (2:1). Ібраїма Конате виходив на поле в обох поєдинках. Після повернення до Англії хавбек не зміг зіграти проти "Тулузи" у Лізі Європи.

Ібраїма Конате
Ібраїма Конате та Кінгслі Коман. Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

"Ліверпуль" обіграв суперника з рахунком 5:1, але на післяматчевій пресконференції Клопп жорстко розкритикував Дешама. Наставник "червоних" заявив, що у "триколірних" вистачить футболістів як мінімум на два рівні склади. На думку тренера англійського клубу, не було сенсу випускати на поле гравця, який нещодавно був травмований.

"У Конате було кілька пошкоджень, а Дешам змусив його грати 90 і 87 хвилин в останніх двох матчах. Нам довелося коригувати плани та залишити Ібраїму поза грою на поєдинок Ліги Європи. У неділю у нас зустріч із "Ноттінгем Форест", і футболіст просто не в змозі грати всі ці матчі", — заявив Юрген Клопп.

"Ліверпуль" здобув три перемоги у трьох поєдинках групового етапу Ліги Європи та посідає перший рядок у групі "Є".

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