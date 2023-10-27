Гвардіола хоче переманити до "Манчестер Сіті" зірку "Барселони"

Хосеп Гвардіола спостерігає за грою своєї команди. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола продовжує шукати варіанти зміцнення складу своєї команди. Цього разу наставник звернув увагу на "Барселону".

Влітку наступного року "Сіті" зробить каталонця пропозицію про покупку молодого хавбека, повідомляє Todofichajes.

Читайте також:

Хосеп Гвардіола хоче придбати ще одного молодого півзахисника, котрий міг би визначити гру "Манчестер Сіті" на роки вперед. Тренер хоче залишити після себе гарну спадщину у клубі. Керівництво "містян" й надалі готове задовольняти його фінансові амбіції.

Хто стане новим гравцем "Сіті"

Вибір Хосепа Гвардіоли впав на одного з футболістів "Барселони", в якому цей наставник розпочав свій тренерський шлях. Новачком англійської команди може стати Педрі Гонсалес.

Педрі під час телешоу. Фото: instagram.com/pedri/

У свої 20 років Педрі є одним із лідерів "Барселони", до якої він перейшов із "Лас-Пальмаса" у 2019 році за 17,5 млн євро. Каталонці не хочуть продавати півзахисника, якого оцінили у 120 млн євро. Проте академія "Барселони" готова забезпечити основну команду "синьо-гранатових" іншими молодими талантами. Гвардіола готується до переговорів із "Барсою".

Останнім часом Педрі часто мучать м'язові травми. Цього сезону він провів за "Барселону" три матчі, в яких забив один гол. Але це не бентежить Хосепа Гвардіолу.

Нагадаємо, Луческу може поступитися місцем тренера "Динамо" відомому іспанцю.

Довбик недовго гратиме за "Жирону" — відомий клуб цікавиться українцем.

Судаков буде не єдиним продажем "Шахтаря" — куди піде Бондаренко.

Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону за однієї важливої умови.