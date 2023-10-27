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Судаков буде не єдиним продажем "Шахтаря" — куди піде Бондаренко

27 жовтня 2023 08:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Судаков буде не єдиним продажем "Шахтаря" — куди піде Бондаренко
Артем Бондаренко проти Оріоля Ромеу Фото: instagram.com/tema_bondarik/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Провідний півзахисник донецького "Шахтаря" Артем Бондаренко може спробувати сили у закордонному чемпіонаті. Він зацікавив одразу кілька англійських клубів.

"Гірники" можуть непогано заробити на продажі гравця, повідомляє Daily Mail.

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Вже під час січневого трансферного вікна "Шахтар" отримає кілька пропозицій про продаж Георгія Судакова, яким цікавляться клуби із п'яти різних чемпіонатів. Але це не єдиний футболіст "гірників", яким цікавляться гранди європейського футболу.

Відхід Бондаренка з "Шахтаря"

Артем Бондаренко став однією із зірок нещодавнього молодіжного чемпіонату Європи з футболу, на якому збірна України дійшла до півфіналу. На 23-річного футболіста звернули увагу представники декількох англійських клубів.

"Брайтон", "Вулвергемптон" та "Евертон" стежать за прогресом молодого гравця, а "Ньюкасл" навіть відправив скаутів до Барселони, щоб ті зуміли подивитися на гру Бондаренка у Лізі чемпіонів із трибуни стадіону.

Шахтар Донецьк
Гравці "Шахтаря" перед матчем із "Барселоною". Фото: REUTERS/Albert Gea

Трансферна вартість Артема Бондаренка оцінюється у десять мільйонів євро. Однак при цьому потенційні покупці можуть запропонувати "Шахтарю" до 15 млн, щоб якнайшвидше закрити угоду.

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону за однієї важливої умови. 

Довбик недовго гратиме за "Жирону" — відомий клуб цікавиться українцем. 

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