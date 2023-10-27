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Судаков будет не единственной продажей "Шахтера" — куда уйдет Бондаренко

27 октября 2023 08:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков будет не единственной продажей "Шахтера" — куда уйдет Бондаренко
Артем Бондаренко против Ориоля Ромеу. Фото: instagram.com/tema_bondarik/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Ведущий полузащитник донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко может попробовать силы в зарубежном чемпионате. Он заинтересовал сразу несколько английских клубов. 

"Горняки" могут неплохо заработать на продаже игрока, сообщает Daily Mail

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Уже во время январского трансферного окна "Шахтер" получит несколько предложений о продаже Георгия Судакова, которым интересуются клубы из пяти разных чемпионатов. Но это не единственный футболист "горняков", которым интересуются гранды европейского футбола. 

Уход Бондаренко из "Шахтера" 

Артем Бондаренко стал одним из звезд недавнего молодежного чемпионата Европы по футболу, на котором сборная Украины дошла до полуфинала. На 23-летнего футболиста обратили внимание представители нескольких английских клубов. 

"Брайтон", "Вулверхэмптон" и "Эвертон" следят за прогрессом молодого игрока, а "Ньюкасл" даже отправил скаутов в Барселону, чтобы те сумели посмотреть на игру Бондаренко в Лиге чемпионов с трибуны стадиона. 

Шахтер Донецк
Игроки "Шахтера" перед матчем с "Барселоной". Фото: REUTERS/Albert Gea

Трансферная стоимость Артема Бондаренко оценивается в десять миллионов евро. Однако при этом потенциальные покупатели могут предложить "Шахтеру" до 15 млн, чтобы как можно быстрее закрыть сделку. 

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона при одном важном условии. 

Довбик недолго будет играть за "Жирону" — известный клуб интересуется украинцем. 

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