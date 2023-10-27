Судаков будет не единственной продажей "Шахтера" — куда уйдет Бондаренко

Артем Бондаренко против Ориоля Ромеу. Фото: instagram.com/tema_bondarik/

Ведущий полузащитник донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко может попробовать силы в зарубежном чемпионате. Он заинтересовал сразу несколько английских клубов.

"Горняки" могут неплохо заработать на продаже игрока, сообщает Daily Mail.

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Уход Бондаренко из "Шахтера"

Артем Бондаренко стал одним из звезд недавнего молодежного чемпионата Европы по футболу, на котором сборная Украины дошла до полуфинала. На 23-летнего футболиста обратили внимание представители нескольких английских клубов.

"Брайтон", "Вулверхэмптон" и "Эвертон" следят за прогрессом молодого игрока, а "Ньюкасл" даже отправил скаутов в Барселону, чтобы те сумели посмотреть на игру Бондаренко в Лиге чемпионов с трибуны стадиона.

Игроки "Шахтера" перед матчем с "Барселоной". Фото: REUTERS/Albert Gea

Трансферная стоимость Артема Бондаренко оценивается в десять миллионов евро. Однако при этом потенциальные покупатели могут предложить "Шахтеру" до 15 млн, чтобы как можно быстрее закрыть сделку.

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона при одном важном условии.

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