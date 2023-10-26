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Маркевич раскритиковал "Шахтер" и назвал слабое место команды

26 октября 2023 15:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Маркевич раскритиковал "Шахтер" и назвал слабое место команды
Дмитрий Ризнык спасает "Шахтер" от гола. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках третьего тура Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл на выезде "Барселоне". На два гола каталонцев украинские футболисты ответили мячом Георгия Судакова

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич скептично оцени перспективы "горняков" в ЛЧ, сообщает "Украинский футбол". 

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Донецкий "Шахтер" проиграл уже второй матч группового турнира Лиги чемпионов. На этот раз "горняки" уступили по главе с новым тренером Марино Пушичем. 

Слабое место в игре "Шахтера"

Известный эксперт Мирон Маркевич считает, что смена наставника не сможет кардинальным образом повлиять на перспективы "Шахтера". Он уверен, что проблемы в обороне не позволят донецкой команде выйти в плей-офф турнира. Защиту необходимо усиливать, а пока Маркевич советует "Шахтеру" снизить уровень амбиций и задуматься об участии в другом турнире. 

Ламин Ямал
Ламин Ямал борется с Иракли Азаровым. Фото: REUTERS/Albert Gea

Мирон Маркевич отметил, что в "Шахтере" никто, кроме Тараса Степаненко, не в состоянии грамотно играть в обороне. При этом специалист отметил выносливость и выдержку игроков донецкой команды. Также Маркевич посоветовал руководству "горняков" не так часто менять тренеров. 

"Третье место — потолок для этого "Шахтера" в группе Лиги чемпионов. Лига Европы — это как раз для нынешнего "Шахтера" турнир, лучше подойдет", — рассказал Мирон Маркевич. 

Напомним, Судаков и Мудрик могут снова выступать в одном клубе

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