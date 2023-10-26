Маркевич розкритикував "Шахтар" та назвав слабке місце команди

Дмитро Різник рятує "Шахтар" від гола. Фото: REUTERS/Albert Gea

У рамках третього туру Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв на виїзді "Барселоні". На два голи каталонців українські футболісти відповіли м'ячем Георгія Судакова.

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич скептично оцінив перспективи "гірників" у ЛЧ, повідомляє "Український футбол".

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Слабке місце у грі "Шахтаря"

Відомий експерт Мирон Маркевич вважає, що зміна наставника не зможе кардинально вплинути на перспективи "Шахтаря". Він упевнений, що проблеми в обороні не дозволять донецькій команді вийти у плей-офф турніру. Захист необхідно посилювати, а поки що Маркевич радить "Шахтарю" знизити рівень амбіцій і задуматися про участь в іншому турнірі.

Ламін Ямал бореться із Іраклі Азаровим. Фото: REUTERS/Albert Gea

Мирон Маркевич зазначив, що у "Шахтарі" ніхто, окрім Тараса Степаненка, не в змозі грамотно грати в обороні. При цьому фахівець наголосив на витривалості та витримці гравців донецької команди. Також Маркевич порадив керівництву "гірників" не так часто міняти тренерів.

"Третє місце — стеля для цього "Шахтаря" у групі Ліги чемпіонів. Ліга Європи — це якраз для нинішнього "Шахтаря" турнір, краще підійде", — розповів Мирон Маркевич.

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