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Терлюга опинилася в епіцентрі скандалу на ЧС з карате — українку покарали через суперницю

26 жовтня 2023 14:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Терлюга опинилася в епіцентрі скандалу на ЧС з карате — українку покарали через суперницю
Анжеліка Терлюга на татамі. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українська спортсменка Анжеліка Терлюга опинилася в епіцентрі скандалу на чемпіонаті світу з карате. Одеситка була змушена достроково припинити виступи на турнірі.

Це сталося після скарги на українку представників її суперниці, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram спортсменки.

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Анжеліка Терлюга ще ніколи не здобувала медалі на чемпіонатах світу з карате. Срібна призерка Олімпіади-2020 могла виправити цю ситуацію на ЧС-2023 з карате в Будапешті, але пропустила можливість вийти у фінал турніру.

Анжеліка Терлюга
Терлюга протистоїть Горановій. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

Що сталося з Терлюгою

Суперницею українки у півфіналі виявилася Івет Горанова з Болгарії. Вона перемагала Анжеліку на двох останніх кубках світу, а також у фіналі Олімпіади в Токіо.

Цього разу Терлюга взяла гору над суперницею із загальним рахунком 14:11. Але представники болгарської спортсменки подали протест. Причиною стало те, що під час протистояння на табло не було часу.

Анжеліка Терлюга
Результат півфіналу за участю Терлюги. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

У результаті цей протест було задоволено. Спортсменкам довелося знову вийти на татамі. У результаті 31-річна українка поступилася Горановій і втратила можливість вийти у фінал турніру.

Анжеліка Терлюга
Заява Терлюги. Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga/

Рішення організаторів чемпіонату світу з карате розчарувало українку. Анжеліка Терлюга зізналася, що в неї опустилися руки. Вона вважає цю ситуацію величезною несправедливістю та пообіцяла, що ніколи не простить своїх кривдників.

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