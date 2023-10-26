Терлюга опинилася в епіцентрі скандалу на ЧС з карате — українку покарали через суперницю
Українська спортсменка Анжеліка Терлюга опинилася в епіцентрі скандалу на чемпіонаті світу з карате. Одеситка була змушена достроково припинити виступи на турнірі.
Це сталося після скарги на українку представників її суперниці, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Instagram спортсменки.
Анжеліка Терлюга ще ніколи не здобувала медалі на чемпіонатах світу з карате. Срібна призерка Олімпіади-2020 могла виправити цю ситуацію на ЧС-2023 з карате в Будапешті, але пропустила можливість вийти у фінал турніру.
Що сталося з Терлюгою
Суперницею українки у півфіналі виявилася Івет Горанова з Болгарії. Вона перемагала Анжеліку на двох останніх кубках світу, а також у фіналі Олімпіади в Токіо.
Цього разу Терлюга взяла гору над суперницею із загальним рахунком 14:11. Але представники болгарської спортсменки подали протест. Причиною стало те, що під час протистояння на табло не було часу.
У результаті цей протест було задоволено. Спортсменкам довелося знову вийти на татамі. У результаті 31-річна українка поступилася Горановій і втратила можливість вийти у фінал турніру.
Рішення організаторів чемпіонату світу з карате розчарувало українку. Анжеліка Терлюга зізналася, що в неї опустилися руки. Вона вважає цю ситуацію величезною несправедливістю та пообіцяла, що ніколи не простить своїх кривдників.
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