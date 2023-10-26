Пушич висловився про дебют на чолі "Шахтаря" — про що говорив фахівець після "Барселони"

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич. Фото: REUTERS/Albert Gea

У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" в Іспанії програв "Барселоні". Матч став дебютним для нового головного тренера Маріно Пушича.

Після гри боснійський фахівець у коментарі УЄФА висловився про поразку.

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Зазначимо, що Пушича за день до матчу було представлено головним тренером команди.

У Пушича та команди були неймовірні три дні

За словами головного тренера, для нього було непросто за останні три дні змінити клуб та одразу стартувати з "Барселоною".

Щодо своєї команди, то Пушич зазначив, що йому сподобалася гра у виконанні футболістів. Тому він не робив багато замін.

"Я не проводив занадто багато замін, тому що бачив як команда грає у досить хороший футбол. Тому я не вважав, що мені потрібно щось змінювати.

Моя команда зазнала багато емоційних моментів. Протягом кількох днів у неї було три тренери. Вони футболісти, але вони теж люди і ми не можемо забувати, що вони мають емоції. Вони змагалися з "Барселоною" і тому я дуже пишаюся ними", — сказав тренер.

Пушич зазначив, що його підопічні виконали всі поставлені перед ними вимоги та виявляли мужність у грі без м'яча та після пропущених голів. При цьому йому сподобалася підтримка гравців.

Також фахівець додав, що "Шахтар" є великою командою, яка зобов'язана грати у хороший футбол із пресингом суперника. У грі з "Барселоною", як він вважає, це їм вдалося.

Зазначимо, що після трьох турів "Шахтар" із 3 очками перебуває на третьому місці в групі. "Барселона" лідирує — 9 очок, другим йде "Порту" — 6 балів. Останньою командою групи без набраних очок є "Антверпен".

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