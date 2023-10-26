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Пушич высказался о дебюте во вглаве "Шахтера" — о чем говорил специалист после "Барселоны"

26 октября 2023 06:48
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Агабекян Карен
редактор
Пушич высказался о дебюте во вглаве "Шахтера" — о чем говорил специалист после "Барселоны"
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: REUTERS/Albert Gea
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Испании проиграл "Барселоне". Матч стал дебютным для нового главного тренера Марино Пушича.

После игры боснийский специалист в комментарии УЕФА высказался о поражении.

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Отметим, что Пушич за день до матча был представлен главным тренером команды.

У Пушича и команды были невероятные три дня

По словам главного тренера, для него было непросто за последние три дня сменить клуб и сразу стартовать с "Барселоной".

Относительно своей команды, то Пушич отметил, что ему понравилась игра в исполнении футболистов. Поэтому он не делал много замен.

"Я не проводил слишком много замен, потому что видел как команда играет в достаточно хороший футбол. Поэтому я не считал, что мне нужно что-либо менять.

Моя команда испытала много эмоциональных моментов. В течение нескольких дней у нее было три тренера. Они футболисты, но они тоже люди и мы не можем забывать, что у них есть эмоции. Они соревновались с "Барселоной" и поэтому я очень горжусь ими", — сказал тренер.

Пушич отметил, что его подопечные выполнили все поставленные перед ними требования и проявляли мужество в игре без мяча и после пропущенных голов. При этом ему понравилась поддержка между игроками.

Также специалист добавил, что "Шахтер" является великой командой, которая обязана играть в хороший футбол с прессингом соперника. В игре с "Барселоной", как он считает, им это удалось.

Отметим, что после трех туров "Шахтер" с 3 очками находится на третьем месте в группе. "Барселона" лидирует — 9 очков, вторым идет "Порту" — 6 баллов. Последней командой группы без набранных очков является "Антверпен".

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