Пушич высказался о дебюте во вглаве "Шахтера" — о чем говорил специалист после "Барселоны"
В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Испании проиграл "Барселоне". Матч стал дебютным для нового главного тренера Марино Пушича.
После игры боснийский специалист в комментарии УЕФА высказался о поражении.
Отметим, что Пушич за день до матча был представлен главным тренером команды.
У Пушича и команды были невероятные три дня
По словам главного тренера, для него было непросто за последние три дня сменить клуб и сразу стартовать с "Барселоной".
Относительно своей команды, то Пушич отметил, что ему понравилась игра в исполнении футболистов. Поэтому он не делал много замен.
"Я не проводил слишком много замен, потому что видел как команда играет в достаточно хороший футбол. Поэтому я не считал, что мне нужно что-либо менять.
Моя команда испытала много эмоциональных моментов. В течение нескольких дней у нее было три тренера. Они футболисты, но они тоже люди и мы не можем забывать, что у них есть эмоции. Они соревновались с "Барселоной" и поэтому я очень горжусь ими", — сказал тренер.
Пушич отметил, что его подопечные выполнили все поставленные перед ними требования и проявляли мужество в игре без мяча и после пропущенных голов. При этом ему понравилась поддержка между игроками.
Также специалист добавил, что "Шахтер" является великой командой, которая обязана играть в хороший футбол с прессингом соперника. В игре с "Барселоной", как он считает, им это удалось.
Отметим, что после трех туров "Шахтер" с 3 очками находится на третьем месте в группе. "Барселона" лидирует — 9 очков, вторым идет "Порту" — 6 баллов. Последней командой группы без набранных очков является "Антверпен".
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