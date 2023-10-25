Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow "Шахтар" здивував у матчі з "Барселоною" — що вплинуло на результат arrow

"Шахтар" здивував у матчі з "Барселоною" — що вплинуло на результат

25 жовтня 2023 21:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Шахтар" здивував у матчі з "Барселоною" — що вплинуло на результат
Матвієнко бореться із Ямалом. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Донецький "Шахтар" вирушив на матч третього туру Ліги чемпіонів до Барселони одразу з двома тренерами. Маріно Пушич тільки вчора очолив команду, поруч із ним на лавці сидів Дарійо Срна.

Проте цей дует не допоміг "Шахтареві" щось протиставити "Барселоні", повідомляє портал Новини.LIVE. 

Читайте також:

Каталонці вийшли на поле не в оптимальному складі. Список гравців "Барселони", які пропустили матч із "гірниками", вражає: Кунде, Левандовський, Педрі, Гаві, Рафінья та Де Йонг. Але ті футболісти, які вийшли на поле у синьо-гранатових футболках, ніби не помітили опору суперників з України.

Педрі, Гаві та Рафінья
Педрі, Гаві та Рафінья на поле не вийшли. Скріншот Megogo

Як "Барселона" обіграла "Шахтар"

"Барселона" — "Шахтар" — 2:1 (2:0)

Голи: Ферран, 28; Фермін, 36 — Судаков, 62.

"Барселона": Тер Штеген (капітан) — Канселу, Араухо, Мартінес (Крістенсен, 82), Алонсо (Бальде, 70) — Фермін (Касадо, 82), Оріоль, Гюндоган — Ямал, Ферран, Фелікс (Гуйї, 75).

Тренер: Хаві Ернандес.

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров — Степаненко (капітан) (Егіналдо, 90+2) — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів (Невертон, 63) — Сікан (Келсі, 70).

Тренер: Маріно Пушич.

Тренери "Шахтаря" обрали на матч захисну схему і з перших хвилин поєдинку "гірники" діяли з огляду на свої ворота. Вони грали без звичної швидкості на флангах, тонких передач від Судакова та футбольного інтелекту Бондаренка, який, до речі, створив єдиний для українців непоганий момент біля воріт суперника у першому таймі.

Фермін Лопес
Фермін Лопес святкує гол. Фото: REUTERS/Albert Gea

На 25-й хвилині зустрічі "Барселона" заграла активніше, і біля воріт Різника почав виникати момент за моментом. На 28-й хвилині Азаров (величезна проблема в обороні "Шахтаря") забарився при створенні штучного офсайду. Фермін потужно пробив у каркас воріт "гірників". Ферран першим встиг на добивання, і рефері зарахував гол, 1:0. Загалом за вісім хвилин контратака "Барселони" завершилася виходом Ферміна на ударну позицію. Молодий футболіст забив потужним "пострілом", після чого м'яч влучив у штангу та відскочив у сітку, 2:0.

Після перерви на полі нічого кардинально не змінилося. Господарі поля грали на втіху і дозволяли українцям організовувати щось схоже на контратаки. І одна з них мала успіх. На 62-й хвилині Азаров отримав м'яч на фланзі й відразу точною передачею вивів Судакова на оперативний простір. Удар у Георгія вийшов точним та потужним, 2:1!

Судаков та Степаненко
Судаков та Степаненко після гола. Фото: REUTERS/Albert Gea

Одразу після цього "Барселона" могла забити третій гол. Фермін з лінії штрафного майданчика пробив у штангу, а далі головою відправив м'яч у сітку воріт, але з офсайду. Потім господарі поля могли претендувати на пенальті за те, що м'яч влучив у руку захиснику "Шахтаря", проте рефері зберіг інтригу.

Наприкінці поєдинку обидві команди мали моменти, але рахунок не змінився. "Барселона" справедливо виграла, але залишилося відчуття, що "Шахтар" міг набрати очки у цій зустрічі. Новий шанс у "гірників" з'явиться у матчі-відповіді.

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону за однієї важливої умови. 

Роналду встановив рекорд та приніс яскраву перемогу "Аль-Насру". 

Циганков може стати рекордним трансфером "Жирони" через інтерес відомого клубу. 

У Забарного можуть виникнути проблеми у "Борнмуті". 

"Динамо" може призначити нового головного тренера вже у січні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі