"Шахтар" здивував у матчі з "Барселоною" — що вплинуло на результат

Матвієнко бореться із Ямалом. Фото: REUTERS/Albert Gea

Донецький "Шахтар" вирушив на матч третього туру Ліги чемпіонів до Барселони одразу з двома тренерами. Маріно Пушич тільки вчора очолив команду, поруч із ним на лавці сидів Дарійо Срна.

Проте цей дует не допоміг "Шахтареві" щось протиставити "Барселоні", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Педрі, Гаві та Рафінья на поле не вийшли. Скріншот Megogo

Як "Барселона" обіграла "Шахтар"

"Барселона" — "Шахтар" — 2:1 (2:0)

Голи: Ферран, 28; Фермін, 36 — Судаков, 62.

"Барселона": Тер Штеген (капітан) — Канселу, Араухо, Мартінес (Крістенсен, 82), Алонсо (Бальде, 70) — Фермін (Касадо, 82), Оріоль, Гюндоган — Ямал, Ферран, Фелікс (Гуйї, 75).

Тренер: Хаві Ернандес.

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров — Степаненко (капітан) (Егіналдо, 90+2) — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів (Невертон, 63) — Сікан (Келсі, 70).

Тренер: Маріно Пушич.

Тренери "Шахтаря" обрали на матч захисну схему і з перших хвилин поєдинку "гірники" діяли з огляду на свої ворота. Вони грали без звичної швидкості на флангах, тонких передач від Судакова та футбольного інтелекту Бондаренка, який, до речі, створив єдиний для українців непоганий момент біля воріт суперника у першому таймі.

Фермін Лопес святкує гол. Фото: REUTERS/Albert Gea

На 25-й хвилині зустрічі "Барселона" заграла активніше, і біля воріт Різника почав виникати момент за моментом. На 28-й хвилині Азаров (величезна проблема в обороні "Шахтаря") забарився при створенні штучного офсайду. Фермін потужно пробив у каркас воріт "гірників". Ферран першим встиг на добивання, і рефері зарахував гол, 1:0. Загалом за вісім хвилин контратака "Барселони" завершилася виходом Ферміна на ударну позицію. Молодий футболіст забив потужним "пострілом", після чого м'яч влучив у штангу та відскочив у сітку, 2:0.

Після перерви на полі нічого кардинально не змінилося. Господарі поля грали на втіху і дозволяли українцям організовувати щось схоже на контратаки. І одна з них мала успіх. На 62-й хвилині Азаров отримав м'яч на фланзі й відразу точною передачею вивів Судакова на оперативний простір. Удар у Георгія вийшов точним та потужним, 2:1!

Судаков та Степаненко після гола. Фото: REUTERS/Albert Gea

Одразу після цього "Барселона" могла забити третій гол. Фермін з лінії штрафного майданчика пробив у штангу, а далі головою відправив м'яч у сітку воріт, але з офсайду. Потім господарі поля могли претендувати на пенальті за те, що м'яч влучив у руку захиснику "Шахтаря", проте рефері зберіг інтригу.

Наприкінці поєдинку обидві команди мали моменти, але рахунок не змінився. "Барселона" справедливо виграла, але залишилося відчуття, що "Шахтар" міг набрати очки у цій зустрічі. Новий шанс у "гірників" з'явиться у матчі-відповіді.

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