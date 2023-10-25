"Шахтер" удивил в матче с "Барселоной" — что повлияло на результат

Матвиенко борется с Ямалом. Фото: REUTERS/Albert Gea

Донецкий "Шахтер" отправился на матч третьего тура Лиги чемпионов в Барселону сразу с двумя тренерами. Марино Пушич только вчера возглавил команду, рядом с ним на скамейке сидел Дарио Срна.

Однако этот дуэт не помог "Шахтеру" что-то противопоставить "Барселоне", сообщает портал Новини.LIVE.

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Педри, Гави и Рафинья на поле не вышли. Скриншот Megogo

Как "Барселона" обыграла "Шахтер"

"Барселона" — "Шахтер" — 2:1 (2:0)

Голы: Ферран, 28; Фермин, 36 — Судаков, 62.

"Барселона": Тер Штеген (капитан) — Канселу, Араухо, Мартинес (Кристенсен, 82), Алонсо (Бальде, 70) — Фермин (Касадо, 82), Ориоль, Гюндоган — Ямал, Ферран, Феликс (Гуйи, 75).

Тренер: Хави Эрнандес.

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров — Степаненко (капитан) (Эгиналдо, 90+2) — Зубков, Бондаренко, Судаков, Крыськив (Невертон, 63) — Сикан (Келси, 70).

Тренер: Марино Пушич.

Тренеры "Шахтера" выбрали на матч защитную схему, и с первых минут поединка "горняки" действовали с оглядкой на свои ворота. Они играли без привычной скорости на флангах, тонких передач от Судакова и футбольного интеллекта Бондаренко, который, кстати, создал единственный для украинцев неплохой момент у ворот соперника в первом тайме.

Фермин Лопес празднует гол. Фото: REUTERS/Albert Gea

К 25-й минуте встречи "Барселона" заиграла более активно, и у ворот Ризныка начал возникать момент за моментом. На 28-й минуте Азаров (огромная проблема в обороне "Шахтера") замешкался при создании искусственного офсайда. Фермин мощно пробил в каркас ворот "горняков". Ферран первым успел на добивание, и рефери засчитал гол, 1:0. Всего через восемь минут контратака "Барселоны" завершилась выходом Фермина на ударную позицию. Молодой футболист забил мощным "выстрелом", после чего мяч попал в штангу и отскочил в сетку, 2:0.

После перерыва на поле ничего кардинальным образом не изменилось. Хозяева поля играли в свое удовольствие и позволяли украинцам организовывать что-то похожее на контратаки. И одна из них увенчалась успехом. На 62-й минуте Азаров получил мяч на фланге и сразу же точной передачей вывел Судакова на оперативный простор. Удар у Георгия получился точным и мощным, 2:1!

Судаков и Степаненко после гола. Фото: REUTERS/Albert Gea

Сразу после этого "Барселона" могла забить третий гол. Фермин с линии штрафной пробил в штангу, а далее головой отправил мяч в сетку ворот, но из офсайда. Затем хозяева поля могли претендовать на пенальти за то, что мяч попал в руку защитнику "Шахтера", однако рефери сохранил интригу.

В конце поединка у обеих команды были моменты, но счет не изменился. "Барселона" справедливо выиграла, но осталось ощущение, что "Шахтер" мог набрать очки в этой встрече. Новый шанс у "горняков" появится в ответном матче.

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