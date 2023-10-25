Судаков забил "Барселоне" за "Шахтер", но есть нюанс

Георгий Судаков с партнерами по команде. Фото: REUTERS/Albert Gea

Украинский "Шахтер" противостоит каталонской "Барселоне" в матче группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" провалили первый тайм, но во второй половине игры лидер команды подарил болельщикам надежду.

Георгий Судаков забил очередной гол за "Шахтер", сообщает портал Новини.LIVE.

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Первый тайм на "Олимпийском стадионе" команда Дарио Срны и Марино Пушича полностью провалила. "Горняки" ничего не создали у ворот Тер Штегена и пропустили два мяча после ударом Фермина Лопеса и Феррана Торреса. Казалось, что вторая сорокапятиминутка тоже не предвещает "Шахтеру" ничего хорошего.

Как забил Судаков

Во втором тайме "горняки" стали выглядеть более мобильной командой, которая в состоянии создавать моменты у ворот соперника. Один из них завершился голом.

На 62-й минуте "горняки" провели контрвыпад. Азаров получил мяч в центре поля на фланге и сразу же выдал пас на ход Судакову. Георгий вырвался на оперативный простор и мощным ударом сократил отставание своей команды в счете.

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