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Судаков забил "Барселоне" за "Шахтер", но есть нюанс

25 октября 2023 21:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Судаков забил "Барселоне" за "Шахтер", но есть нюанс
Георгий Судаков с партнерами по команде. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский "Шахтер" противостоит каталонской "Барселоне" в матче группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" провалили первый тайм, но во второй половине игры лидер команды подарил болельщикам надежду. 

Георгий Судаков забил очередной гол за "Шахтер", сообщает портал Новини.LIVE. 

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Первый тайм на "Олимпийском стадионе" команда Дарио Срны и Марино Пушича полностью провалила. "Горняки" ничего не создали у ворот Тер Штегена и пропустили два мяча после ударом Фермина Лопеса и Феррана Торреса. Казалось, что вторая сорокапятиминутка тоже не предвещает "Шахтеру" ничего хорошего. 

Как забил Судаков

Во втором тайме "горняки" стали выглядеть более мобильной командой, которая в состоянии создавать моменты у ворот соперника. Один из них завершился голом. 

На 62-й минуте "горняки" провели контрвыпад. Азаров получил мяч в центре поля на фланге и сразу же выдал пас на ход Судакову. Георгий вырвался на оперативный простор и мощным ударом сократил отставание своей команды в счете. 

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона при одном важном условии. 

Роналду установил рекорд и принес яркую победу "Аль-Насру". 

Цыганков может стать рекордным трансфером "Жироны" из-за интереса известного клуба. 

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