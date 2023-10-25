Судаков забив "Барселоні" за "Шахтар", але є нюанс

Георгій Судаков із партнерами по команді. Фото: REUTERS/Albert Gea

Український "Шахтар" протистоїть каталонській "Барселоні" у матчі групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" провалили перший тайм, але у другій половині гри лідер команди подарував уболівальникам надію.

Георгій Судаков забив черговий гол за "Шахтар", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Перший тайм на "Олімпійському стадіоні" команда Дарійо Срни та Маріно Пушича повністю провалила. "Гірники" нічого не створили біля воріт Тер Штегена і пропустили два м'ячі після удару Ферміна Лопеса та Феррана Торреса. Здавалося, що друга сорокап'ятихвилинка теж не віщує "Шахтарю" нічого хорошого.

Як забив Судаков

У другому таймі "гірники" стали виглядати більш мобільною командою, яка спроможна створювати моменти біля воріт суперника. Один із них завершився голом.

На 62-й хвилині "гірники" провели контрвипад. Азаров отримав м'яч у центрі поля на фланзі та одразу ж видав пас на хід Судакову. Георгій вирвався на оперативний простір та потужним ударом скоротив відставання своєї команди у рахунку.

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