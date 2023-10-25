Судаков забив "Барселоні" за "Шахтар", але є нюанс
Український "Шахтар" протистоїть каталонській "Барселоні" у матчі групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" провалили перший тайм, але у другій половині гри лідер команди подарував уболівальникам надію.
Георгій Судаков забив черговий гол за "Шахтар", повідомляє портал Новини.LIVE.
Перший тайм на "Олімпійському стадіоні" команда Дарійо Срни та Маріно Пушича повністю провалила. "Гірники" нічого не створили біля воріт Тер Штегена і пропустили два м'ячі після удару Ферміна Лопеса та Феррана Торреса. Здавалося, що друга сорокап'ятихвилинка теж не віщує "Шахтарю" нічого хорошого.
Як забив Судаков
У другому таймі "гірники" стали виглядати більш мобільною командою, яка спроможна створювати моменти біля воріт суперника. Один із них завершився голом.
На 62-й хвилині "гірники" провели контрвипад. Азаров отримав м'яч у центрі поля на фланзі та одразу ж видав пас на хід Судакову. Георгій вирвався на оперативний простір та потужним ударом скоротив відставання своєї команди у рахунку.
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