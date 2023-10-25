Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Судаков забив "Барселоні" за "Шахтар", але є нюанс arrow

Судаков забив "Барселоні" за "Шахтар", але є нюанс

25 жовтня 2023 21:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Судаков забив "Барселоні" за "Шахтар", але є нюанс
Георгій Судаков із партнерами по команді. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український "Шахтар" протистоїть каталонській "Барселоні" у матчі групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" провалили перший тайм, але у другій половині гри лідер команди подарував уболівальникам надію.

Георгій Судаков забив черговий гол за "Шахтар", повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Перший тайм на "Олімпійському стадіоні" команда Дарійо Срни та Маріно Пушича повністю провалила. "Гірники" нічого не створили біля воріт Тер Штегена і пропустили два м'ячі після удару Ферміна Лопеса та Феррана Торреса. Здавалося, що друга сорокап'ятихвилинка теж не віщує "Шахтарю" нічого хорошого.

Як забив Судаков

У другому таймі "гірники" стали виглядати більш мобільною командою, яка спроможна створювати моменти біля воріт суперника. Один із них завершився голом.

На 62-й хвилині "гірники" провели контрвипад. Азаров отримав м'яч у центрі поля на фланзі та одразу ж видав пас на хід Судакову. Георгій вирвався на оперативний простір та потужним ударом скоротив відставання своєї команди у рахунку.

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону за однієї важливої умови. 

Роналду встановив рекорд та приніс яскраву перемогу "Аль-Насру". 

Циганков може стати рекордним трансфером "Жирони" через інтерес відомого клубу. 

У Забарного можуть виникнути проблеми у "Борнмуті". 

"Динамо" може призначити нового головного тренера вже у січні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі