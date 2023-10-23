Циганков може стати рекордним трансфером "Жирони" через інтерес відомого клубу

Віктор Циганков під час футбольного матчу. Фото: instagram.com/gironafc/

Український футболіст іспанської "Жирони" Віктор Циганков близький до повернення на поле після травми. Європейські гранди продовжують спостерігати за кар'єрою молодого гравця.

Циганков може змінити команду вже влітку наступного року, повідомляє Marca.

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Початок сезону 2023/2024 виходив важким для півзахисника "Жирони". Віктор Циганков набрав гарну форму, забив гол та зробив результативну передачу за каталонську команду, але після цього отримав травму. Українець практично місяць змушений спостерігати за матчами підопічних Мічела із трибуни стадіону. Але європейські гранди не забули про гравця.

Віктор Циганков із м'ячем. Фото: instagram.com/gironafc/

Куди може піти Циганков

Інтерес до українця з боку мюнхенської "Баварії" залишився не підтвердженим, але міланський "Інтер", римський "Лаціо" та французький "Монако" продовжують вивчати можливість підписати Віктора Циганкова.

Контракт футболіста з "Жироною" діє до літа 2027 року, тому каталонський клуб може встановити на українця будь-яку ціну. Під час продажу Циганкова "Жирона" буде змушена половину отриманої суми перевести київському "Динамо", тож вартість Віктора буде високою. Каталонці хочуть отримати за футболіста щонайменше 35 млн євро, що стане рекордом для "Жирони".

Проте невідомо, чи захоче сам Віктор Циганков міняти команду, доки її тренує Мічел. Після десяти турів "Жирона" йде на другому місці у турнірній таблиці Ла-Ліги. Вона набрала стільки ж очок, як і мадридський "Реал".

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