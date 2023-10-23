Невілл сухо похвалив Мудрика і назвав головну проблему українця

Михайло Мудрик з партнерами з "Челсі". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Колишній захисник збірної Англії Гарі Невілл поділився думкою про успіхи Михайла Мудрика у лондонському "Челсі". Вперше за кілька тижнів експерт не став критикувати українця.

Невілл вважає, що Мудрик поки що не грає на межі своїх можливостей, повідомляє Vince.

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Михайло Мудрик став одним із героїв дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги. Він допоміг "Челсі" забити два голи у ворота "Арсеналу", причому став автором другого м'яча команди Маурісіо Почеттіно. Цього виявилося замало для перемоги, але "сині" і сам Мудрик виглядали дуже добре.

Що Невілл сказав про Мудрика

Гарі Невілл є одним із найпопулярніших експертів на британському телебаченні. У минулому він неодноразово критикував як Мудрика, так і "Челсі", який заплатив великі гроші за молодого гравця. Але після гри Михайла у матчі з "Арсеналом" (2:2) колишній захисник "Манчестер Юнайтед" змінив риторику.

Мудрик спостерігає за польотом м'яча у ворота "Арсеналу". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Гарі Невілл вважає, що Михайло Мудрик рухається у правильному напрямку. Така гра, як у матчі з "Арсеналом", є доказом цього. Однак за словами Невілла попереду у Мудрика ще довгий шлях, і йому не можна розслаблятися та знижувати вимоги до себе. Потрібна стабільність.

Після нічиєї з "Арсеналом" лондонський "Челсі" опинився на дев'ятому місці у турнірній таблиці АПЛ. Михайло Мудрик зіграв за "синіх" дев'ять поєдинків у всіх турнірів та забив два м'ячі.

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