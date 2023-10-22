Топовий боєць UFC просить Кадирова дати йому зброю та відправити на війну

Боєць UFC Хамзат Чимаєв. Фото: UFC

На турнірі UFC 294, який пройшов в Абу-Дабі, чеченський боєць Хамзат Чимаєв, який представляє ОАЕ, переміг колишнього чемпіона Камару Усмана. Перемога дозволила бійцю стати головним претендентом на титул.

Проте здивувала не його перемога, а слова після бою, які наводять росЗМІ.

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Чимаєв за свою кар'єру виграв 13 поєдинків і не зазнав жодної поразки. Раніше боєць представляв Швецію, але залишив країну після того, як місцевий активіст спалив Коран.

Довелося просити Кадирова

Після поєдинку Чимаєв звернувся до голови Чечні Рамзана Кадирова чеченською мовою. Хамзат попросив у нього зброю та дозвіл поїхати воювати за Палестину проти Ізраїлю.

"Наш національний лідер, хай буде задоволений Вами Всевишній! За вашої підтримки для мене не проблема битися в октагоні і якщо Ви дасте свій дозвіл, присягаюся, що буду першим, хто вирушить туди (до Палестини). Прошу вас, дайте мені зброю і дозвольте вирушити боротися за Палестину", — сказав Чимаєв.

Зазначимо, що ще до заклику до Кадирова Чимаєв закликав до миру й просив, щоб не гинули діти.

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