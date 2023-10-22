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Усик — Фьюри: названа официальная дата боя

22 октября 2023 07:41
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Агабекян Карен
редактор
Усик — Фьюри: названа официальная дата боя
Тайсон Фьюри — Александр Усик. Фото: talkSPORT
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Поединок чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF украинца Александра Усика и обладателя пояса WBC британца Тайсона Фьюри имеет дату. Ее официально сообщат после боя "Цыганского короля" против Фрэнсиса Нганну.

Однако менеджер Фьюри Спенсер Браун уже сообщил о ней в эфире YouTube-канала Boxing King Media.

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Усик за свою карьеру выиграла 21 бой, из них 14 досрочно. У Фьюри 33 победы, 24 нокаутами и одна ничья. Оба боксера не знают горечи поражений.

Усик и Фьюри знают точную дату боя

По словам Брауна, Усик и Фьюри подписали контракты на бой 23 декабря. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о недостаточном времени на подготовку Усика. Ранее была в СМИ публиковались слухи о необходимости украинца провести 14-недельный тренировочный лагерь.

"Могу заверить вас, что это не так. Я вам категорически могу сказать, что собираемся провести бой 23-го декабря. На самом деле мы ни о чем другом не беспокоимся.

Вчера вечером мы обговорили ситуацию с Джорджем и Фрэнком Уорренами. У нас был долгий разговор. Мы готовимся к 23-му декабря", — сказал менеджер.

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