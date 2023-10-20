Довбик увійшов у топ найкращих футболістів світу

Артем Довбік після гри збірної України. Скриншот YouTube

Форварда іспанської "Жирони" Артема Довбика визнано найуспішнішим українським футболістом із тих, хто виступає у зарубіжних чемпіонатах, станом на початок поточного сезону.

Довбик отримав найвищий середній бал серед усіх українських легіонерів, повідомляє портал Новини.Live з посиланням на аналітичний портал Sofascore.

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Артем Довбик перейшов до "Жирони" з "Дніпра-1" лише минулого літа, але відразу зумів освоїтися в іспанській команді. Найкращий футболіст України-2021 почав забивати голи та асистувати партнерам.

Досягнення Довбика

Станом на середину листопада Артем Довбик зіграв за "Жирону" дев'ять матчів, у яких забив три голи та зробив одну результативну передачу. Крім цього, 26-річний форвард активно провів осінні поєдинки у складі збірної України й відзначився забитим м'ячем у поєдинку проти Мальти (3:1) у рамках відбору на Євро-2024.

Артем Довбик у грі з Мальтою. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Успішна гра Артема Довбика призвела до того, що портал Sofascore поставив йому найвищу оцінку серед усіх українських футболістів, які виступають у чемпіонатах Англії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції. Довбик має 7,03 бали. За цим показником він випередив і Михайла Мудрика з "Челсі", і свого партнера по "Жироні" Віктора Циганкова.

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