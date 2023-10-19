У Миколенка можуть виникнути проблеми через розслідування щодо "Евертона"

Віталій Миколенко під час матчу за "Евертон" Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Англійський футбольний клуб "Евертон", у якому виступає українець Віталій Миколенко, став фігурантом розслідування незалежної комісії у справі про порушення правил фінансового фейр-плею.

Вже відбулося перше закрите засідання, а наступного тижня керівництво "Евертона" дізнається про вердикт за підсумками розслідування, повідомляє Daily Mail.

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Ще в березні 2024 року керівництво англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) висунула "Евертону" звинувачення у порушенні ФФП. Клуб з Ліверпуля втратив 453 млн євро за кілька років при тому, що ліміт становив 128 млн євро.

Віталій Миколенко на тренуванні. Фото: instagram.com/mikola_16/

Як можуть покарати "Евертон"

Керівництво "Евертона" дізналося про деталі слідства від журналістів, оскільки процес розслідування мав стати абсолютно таємним. Якщо вина "ірисок" буде доведена, клуб можуть чекати на санкції. Йдеться про солідний штраф, заборону на трансфери та навіть зняття очок. Своєю чергою, це може вплинути на переговори про продаж "Евертона", які тривають уже кілька місяців.

Однак у клубі впевнені, що зможуть уникнути серйозних наслідків. "Евертон" чекає на виплату від Прем'єр-ліги через фінансові наслідки глобальної пандемії коронавірусної інфекції. Ці кошти можуть компенсувати суму порушень ФФП.

Цього сезону "Евертон" двічі переміг у перших восьми турах АПЛ. Це дозволило команді посісти 16 місце у турнірній таблиці.

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