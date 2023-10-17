Моурінью піде з "Роми" і стане найоплачуванішим тренером у світі

Жозе Моурінью на тренуванні у "Ромі". Фото: instagram.com/officialasroma/

Вже влітку наступного року в італійській "Ромі" з'явиться новий головний тренер. Жозе Моурінью покине цю посаду.

Португальський наставник переїде до Саудівської Аравії, повідомляє Sky Italia.

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Керівництво "Роми" прийняло рішення не продовжувати контракт із головним тренером команди Жозе Моурінью. Термін дії угоди тренера з клубом закінчиться у червні 2024 року. У контракті є опція про продовження, але її не активуватимуть.

Куди піде Моурінью

У восьми турах Серії А "Рома" здобула лише три перемоги й опинилася на десятому місці у турнірній таблиці. Такий результат не влаштовує власників "Роми", які ухвалили рішення про зміну тренера. Новим наставником "вовків" може стати Антоніо Конте, з яким уже ведуться переговори.

Жозе Моурінью в Італії. Фото: instagram.com/officialasroma/

Жозе Моурінью допоміг "Ромі" виграти Кубок Конференцій у сезоні 2021/2022, а через рік вивів команду у фінал Ліги Європи. Влітку 2023 року португальцем цікавилися саудівські клуби "Аль-Хіляль" (Ер-Ріяд) та "Аль-Ахлі" (Джидда). Моурінью може очолити один із цих клубів влітку 2024 року. Йому готові платити 100 млн євро за сезон, що зробить португальського наставника найвищим тренером світу.

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