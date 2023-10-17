Моурінью піде з "Роми" і стане найоплачуванішим тренером у світі
Вже влітку наступного року в італійській "Ромі" з'явиться новий головний тренер. Жозе Моурінью покине цю посаду.
Португальський наставник переїде до Саудівської Аравії, повідомляє Sky Italia.
Керівництво "Роми" прийняло рішення не продовжувати контракт із головним тренером команди Жозе Моурінью. Термін дії угоди тренера з клубом закінчиться у червні 2024 року. У контракті є опція про продовження, але її не активуватимуть.
Куди піде Моурінью
У восьми турах Серії А "Рома" здобула лише три перемоги й опинилася на десятому місці у турнірній таблиці. Такий результат не влаштовує власників "Роми", які ухвалили рішення про зміну тренера. Новим наставником "вовків" може стати Антоніо Конте, з яким уже ведуться переговори.
Жозе Моурінью допоміг "Ромі" виграти Кубок Конференцій у сезоні 2021/2022, а через рік вивів команду у фінал Ліги Європи. Влітку 2023 року португальцем цікавилися саудівські клуби "Аль-Хіляль" (Ер-Ріяд) та "Аль-Ахлі" (Джидда). Моурінью може очолити один із цих клубів влітку 2024 року. Йому готові платити 100 млн євро за сезон, що зробить португальського наставника найвищим тренером світу.
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