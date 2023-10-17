Мельгоса про перемогу України над Англією: "Вони б'ються за свою команду"
У третьому турі кваліфікації на чемпіонат Європи-2025 U-21 збірна України обіграла команду Англії. Цікаво, що саме британці є чинними чемпіонами серед молодіжних команд.
Після матчу своїм коментарем поділився наставник збірної України Унаї Мельгоса, повідомив портал "Суспільне Спорт".
Три перемоги у трьох матчах дозволили Україні очолити групу F. На три бали менше в англійців. Люксембург, Сербія та Північна Ірландія мають по одному виграному матчу. На останньому місці без набраних очок розташувався Азербайджан.
Мельгосі сподобався прогрес України
Мельгоса після матчу з Англією був задоволений не самим фактом перемоги, а тим, як це сталося. Команда забила переможний м’яч у доданий час, що дало багато емоцій гравцям та тренеру.
"Дуже важко впродовж всього матчу утримувати той рівень енергії, який ми мали. Все ж грали проти чемпіонів минулого Євро, і в ті моменти в другому таймі ми відчули на собі силу наших суперників. Але я бачив, що наша команда билася, намагалася ще раз щось зробити і впоралася з цим.
Перш за все задоволений процесом. Задоволений тим, що відбувається, як росте команда. Дивлюся, як тренуються гравці у збірній, як вони б'ються за свою команду. Вони прогресують, слухають нас. У нас не так багато часу, щоб тренуватися на полі, але вони дуже детально слідкують за тактичними розборами, працюють з відео. Тому це просто один момент у дуже довгій історії, на шляху цієї молодіжної збірної до результатів. Вони прекрасно працюють", — сказав фахівець.
Мельгоса також розповів про автора забитого м’яча Іллю Квасницю, який вийшов на заміну на 74-й хвилині. За словами тренера, Ілля поки не гравець стартового складу, але він боротиметься та доводитиме своє право на старт. Наразі Іллі важко, бо його конкурент Назарій Волошин забив гол, а Максим Брагару зробив дві гольові передачі.
Приділив Мельгоса увагу й Олегу Очеретьку, який забив прямим ударом зі штрафного.
"Зазвичай у нас є всі плани на абсолютно всі стандарти. В нього класний удар, він пробив і зробив правильний вибір", — сказав тренер.
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