Мельгоса про перемогу України над Англією: "Вони б'ються за свою команду"

Збірна України U-21 після перемоги. Фото: УАФ

У третьому турі кваліфікації на чемпіонат Європи-2025 U-21 збірна України обіграла команду Англії. Цікаво, що саме британці є чинними чемпіонами серед молодіжних команд.

Після матчу своїм коментарем поділився наставник збірної України Унаї Мельгоса, повідомив портал "Суспільне Спорт".

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Три перемоги у трьох матчах дозволили Україні очолити групу F. На три бали менше в англійців. Люксембург, Сербія та Північна Ірландія мають по одному виграному матчу. На останньому місці без набраних очок розташувався Азербайджан.

Мельгосі сподобався прогрес України

Мельгоса після матчу з Англією був задоволений не самим фактом перемоги, а тим, як це сталося. Команда забила переможний м’яч у доданий час, що дало багато емоцій гравцям та тренеру.

"Дуже важко впродовж всього матчу утримувати той рівень енергії, який ми мали. Все ж грали проти чемпіонів минулого Євро, і в ті моменти в другому таймі ми відчули на собі силу наших суперників. Але я бачив, що наша команда билася, намагалася ще раз щось зробити і впоралася з цим.

Перш за все задоволений процесом. Задоволений тим, що відбувається, як росте команда. Дивлюся, як тренуються гравці у збірній, як вони б'ються за свою команду. Вони прогресують, слухають нас. У нас не так багато часу, щоб тренуватися на полі, але вони дуже детально слідкують за тактичними розборами, працюють з відео. Тому це просто один момент у дуже довгій історії, на шляху цієї молодіжної збірної до результатів. Вони прекрасно працюють", — сказав фахівець.

Мельгоса також розповів про автора забитого м’яча Іллю Квасницю, який вийшов на заміну на 74-й хвилині. За словами тренера, Ілля поки не гравець стартового складу, але він боротиметься та доводитиме своє право на старт. Наразі Іллі важко, бо його конкурент Назарій Волошин забив гол, а Максим Брагару зробив дві гольові передачі.

Приділив Мельгоса увагу й Олегу Очеретьку, який забив прямим ударом зі штрафного.

"Зазвичай у нас є всі плани на абсолютно всі стандарти. В нього класний удар, він пробив і зробив правильний вибір", — сказав тренер.

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