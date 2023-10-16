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Мальта — Україна: де і коли дивитись матч відбору на Євро-2024

16 жовтня 2023 12:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мальта — Україна: де і коли дивитись матч відбору на Євро-2024
Гравці збірної України святкують перемогу. Фото: REUTERS/David W Cerny
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У вівторок, 17 жовтня, збірна України зіграє у гостях проти національної команди Мальти у рамках відбору на Євро-2024. Підопічним Сергія Реброва не можна втрачати очки у цій зустрічі.

Мальта традиційно є незручним суперником для збірної України, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У рамках восьмого туру відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна України зіграє на виїзді з Мальтою. Це буде третя зустріч історії цих команд. Українські вболівальники зможуть переглянути гру у прямому ефірі.

Збірна України
Збірна України виходить на поле. Фото: REUTERS/David W Cerny

Мальта — Україна: де і коли дивитися матч

Протистояння команд Мікеле Марколіні та Сергія Реброва прийме Національний стадіон у Та-Калі. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Українські вболівальники зможуть подивитися матч на регіональних телеканалах "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Дніпро").

До цього поєдинку суперника двічі грали один з одним. Нещодавній домашній матч у відборі на Євро-2024 збірна України виграла у Мальти з рахунком 1:0, гол із пенальті забив Віктор Циганков (перед цим "з точки" не зумів відзначитися Андрій Ярмоленко).

Також Україна та Мальта зіграли товариський матч улітку 2017 року. "Синьо-жовті" під керівництвом Андрія Шевченка мінімально поступилися вдома з рахунком 0:1.

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