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Довбик прокоментував проблеми з результативністю в збірній України

15 жовтня 2023 11:55
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Агабекян Карен
редактор
Довбик прокоментував проблеми з результативністю в збірній України
Артем Довбик. Фото: УАФ
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Агабекян Карен
редактор

У матчі 7-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2024 Україна перемогла Північну Македонію (2:0). Як і в інших матчах національної команди за керівництва Сергія Реброва, не забивали центральні нападники.

Форвард Артем Довбик прокоментував свою низьку результативність. Слова футболіста наводить портал "Суспільне Спорт".

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Довбик цього сезону за клуб забив три м’ячі та зробив два асисти. За збірну України у Артема лише шість голів у 21 матчі.

Довбик за Реброва не забиває

За словами Довбика після матчу, йому хотілося нарешті забити, але він радий перемозі команди.

"Перш за все добре, що ми перемогли. Допомагав команді. Так, хотілося забити, вже декілька матчів не можу забити. Все ж голи за збірну — особливі, але добре, що команда перемогла і ми заробили три очки", — сказав футболіст.

Зазначимо, що Довбик не забиває вже вісім матчів поспіль. Востаннє форвард відзначався дублем у вересні 2022 року у ворота Вірменії (5:0) в Лізі Націй.

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