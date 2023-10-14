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Четырехкратный олимпийский чемпион призвал Россию вести себя агрессивнее в спорте

14 октября 2023 10:00
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Агабекян Карен
редактор
Четырехкратный олимпийский чемпион призвал Россию вести себя агрессивнее в спорте
Александр Тихонов. Фото: Google
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Агабекян Карен
редактор

В России четырехкратный олимпийский чемпион в биатлоне Александр Тихонов раскритиковал спортивное руководство страны. Причиной для заявлений стало решение МОК о приостановлении работы Олимпийского комитета России.

Свое заявление одиозный бывший спортсмен сделал в комментарии РосСМИ.

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Отметим, что ранее Международный олимпийский комитет приостановил работу ОКР, поскольку та включила в свой состав ячейки из оккупированных территорий Украины.

Тихонову не хватает российской агрессии

По словам Тихонова, мнение России не учитывалось в мировом спорте, поскольку страна вела себя недостаточно агрессивно.

"Во всем виноваты мы сами — было бездействие с нашей стороны. Надо быть представителем великой России, чтобы нас все уважали и боялись", — сказал Тихонов

Отметим, что Тихонов четырежды становился олимпийским чемпионом в эстафете, когда выступал за сборную СССР. У него золотые медали в Гренобле-1968, Саппоро-1972, Инсбруке-1976 и Лейк-Плэсид-1980. Сейчас бывший биатлонист поддерживает российскую агрессию против Украины.

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