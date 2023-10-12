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Зідан визначився з новим клубом: француз повернеться до тренерської діяльності

12 жовтня 2023 15:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зідан визначився з новим клубом: француз повернеться до тренерської діяльності
Зінедін Зідан на грі "Інтер Маямі". Фото: Reuters
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній футболіст збірної Франції Зінедін Зідан готовий знову повернутись до тренерської діяльності. Найближчим часом він може підписати контракт із відомим клубом.

Зідан нікого не тренував із 2021 року, нагадує El Chiringuito.

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Останнім клубом у кар'єрі Зінедіна Зідана був мадридський "Реал". Іспанські журналісти стверджують, що французький фахівець готовий повернутись на "Сантьяго Бернабеу". Це може статися влітку 2024 року.

Повернення Зідана до "Реалу"

Контракт Карло Анчелотті з "королівським клубом" закінчиться наприкінці цього сезону. Президент "бланкос" Флорентіно Перес вже шукає для команди нового наставника. Він витратив кілька місяців для того, щоб умовити Зінедіна Зідана втретє очолити "Реал".

На початку наступного року "королівський клуб" офіційно оголосить про повернення 51-річного Зідана. Тренер підпише з "бланкос" контракт терміном на два роки та можливістю подальшого продовження.

Зінедін Зідан
Зінедін Зідан та Едгар Давідс. Скриншот YouTube

Флорентіно Перес упевнений, що Зінедін Зідан допоможе "Реалу" у трансфері Кіліана Мбаппе. Тренер є кумиром дитинства для капітана збірної Франції.

Зідан очолював "Реал" з 2014 по 2018 та з 2019 по 2021 роки. Він виграв з іспанським клубом 11 трофеїв, включаючи три кубки переможця Ліги чемпіонів.

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