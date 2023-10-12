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Лукаку пригрозив розповісти про "Челсі" те, що "всіх шокує"

12 жовтня 2023 13:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лукаку пригрозив розповісти про "Челсі" те, що "всіх шокує"
Ромелу Лукаку у матчі Ліги Європи. Фото: REUTERS/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку, який цього сезону виступає на правах оренди за "Рому", пообіцяв розкрити подробиці свого відходу з "Челсі". Футболіст анонсував якісь "шокуючі факти".

Лукаку швидко освоївся в "Ромі", але приховав образу на "Челсі", повідомляє London World.

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У перших семи матчах за "Рому" Ромелу Лукаку забив сім м'ячів. Йому не потрібно звикати до чемпіонату Італії, де форвард уже двічі виступав у складі "Інтера".

Емоційна заява Лукаку

Лукаку заявив, що всі будуть шоковані, коли дізнаються про подробиці його відходу в "Рому". Водночас "Челсі" готовий продати його за зниженою ціною приблизно за 40 млн євро.

Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку святкує гол. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Бельгієць виступив на пресконференції й заявив, що спеціально почекав, щоб керівництво "Челсі" самостійно залагодило конфлікт, проте цього не відбулося. Лукаку збирається розповісти про те, що сталося в лондонському клубі минулого літа.

"Були моменти, коли мені хотілося буквально влаштувати скандал через емоції. Але я вирішив промовчати й зосередитися на собі, на грі у футбол. Мені б хотілося, щоб у "Челсі" зробили висновки із ситуації та розповіли правду. Якщо цього не станеться, тоді я почну говорити. І всі будуть в шоці від почутого", — заявив Ромелу Лукаку.

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