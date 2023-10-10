Буяльський піде з "Динамо" вже у січні: куди перейде гравець

Віталій Буяльський забив гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник збірної України Віталій Буяльський є одним із футболістів, які найближчим часом можуть покинути "Динамо". Київський клуб не проти продажу свого нового капітана.

Буяльським цікавляться клуби із зарубіжних чемпіонатів, а сам футболіст хоче змінити команду, повідомляє TuttoMercatoweb.

Читайте також:

Віталій Буяльський жорстко розкритикував гру "Динамо" у матчі з "Поліссям", у якому кияни пропустили три голи. Капітан "біло-синіх" заявив, що багатьом футболістам треба замислитись про те, навіщо вони виходять на поле.

Віталій Буяльський у матчі проти "Полісся". Фото: пресслужба "Динамо"

Трансфер Буяльського

Така жорстка позиція одного з лідерів "Динамо" не сподобалася тренерському штабу клубу. У столичній команді вважають, що критику необхідно зменшити для того, щоб зберегти добрий мікроклімат у роздягальні.

Буяльський не проти піти з "Динамо" та спробувати сили у закордонному клубі. Контракт найкращого бомбардира "біло-синіх" чинний до літа 2025 року, проте вже в січні наступного року він може переїхати до Туреччини. У послугах півзахисника збірної України зацікавлений стамбульський "Фенербахче".

Також інтерес до Буяльського зберігають італійський "Лаціо" та німецький "Уніон" (Берлін). Проте саме "Фенербахче" збирається зробити "Динамо" офіційну пропозицію щодо гравця у розмірі трьох з половиною мільйонів євро.

Нагадаємо, Мудрик опинився у центрі скандалу у "Челсі": що відомо.

Шевченко видалив повідомлення на підтримку Ізраїлю.

Луческу може піти з "Динамо" вже взимку: хто його замінить

Сікан зацікавив два італійські клуби: "Шахтар" чекає пропозиції щодо гравця.