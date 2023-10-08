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Луческу може піти з "Динамо" вже взимку: хто його замінить

8 жовтня 2023 10:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луческу може піти з "Динамо" вже взимку: хто його замінить
Мірча Луческу спостерігає за грою "Динамо". Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво київського "Динамо" максимально наблизилося до ідеї зміни головного тренера команди. Мірча Луческу може достроково піти у відставку.

У столичному клубі вже шукають заміну румунському наставнику, повідомляє Hurriyet.

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Мірча Луческу з великою ймовірністю найближчим часом піде з "Динамо". Контракт 78-річного наставника діє до червня наступного року, проте сторони можуть достроково розірвати угоду.

Олександр Шовковський
Олександр Шовковський перед матчем "Динамо". Скриншот YouTube

Хто очолить "Динамо"

Ще нещодавно була інформація про те, що Мірча Луческу може підписати новий контракт з українським клубом. Однак серія невдач команди під керівництвом румунського тренера змінила плани й самого наставника, і керівництва клубу.

Якщо Мірча Луческу піде з "Динамо" у січні 2024 року, його місце може посісти Олександр Шовковський. Колишній воротар збірної України входить до тренерського штабу румунського тренера. Крім цього, активізувалися чутки про зацікавленість "Динамо" у послугах наставника полтавської "Ворскли" Віктора Скрипника.

Куди піде Луческу

Найближчим часом нинішній тренер "Динамо" може отримати пропозицію від турецького "Бешикташу". Наставник уже працював зі стамбульською командою з 2002 по 2004 роки та робив її чемпіоном країни.

Нещодавно "Бешикташ" звільнив Шенола Ґюнеша. Керівництво стамбульського клубу готує пропозицію румунського наставника.

Київське "Динамо" зіграло цього сезону сім матчів в українській Прем'єр-лізі, в яких п'ять разів перемогло і двічі поступилося суперникам. Команда займає п'яте місце у турнірній таблиці.

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