Луческу може піти з "Динамо" вже взимку: хто його замінить
Керівництво київського "Динамо" максимально наблизилося до ідеї зміни головного тренера команди. Мірча Луческу може достроково піти у відставку.
У столичному клубі вже шукають заміну румунському наставнику, повідомляє Hurriyet.
Мірча Луческу з великою ймовірністю найближчим часом піде з "Динамо". Контракт 78-річного наставника діє до червня наступного року, проте сторони можуть достроково розірвати угоду.
Хто очолить "Динамо"
Ще нещодавно була інформація про те, що Мірча Луческу може підписати новий контракт з українським клубом. Однак серія невдач команди під керівництвом румунського тренера змінила плани й самого наставника, і керівництва клубу.
Якщо Мірча Луческу піде з "Динамо" у січні 2024 року, його місце може посісти Олександр Шовковський. Колишній воротар збірної України входить до тренерського штабу румунського тренера. Крім цього, активізувалися чутки про зацікавленість "Динамо" у послугах наставника полтавської "Ворскли" Віктора Скрипника.
Куди піде Луческу
Найближчим часом нинішній тренер "Динамо" може отримати пропозицію від турецького "Бешикташу". Наставник уже працював зі стамбульською командою з 2002 по 2004 роки та робив її чемпіоном країни.
Нещодавно "Бешикташ" звільнив Шенола Ґюнеша. Керівництво стамбульського клубу готує пропозицію румунського наставника.
Київське "Динамо" зіграло цього сезону сім матчів в українській Прем'єр-лізі, в яких п'ять разів перемогло і двічі поступилося суперникам. Команда займає п'яте місце у турнірній таблиці.
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