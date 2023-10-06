Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Кріштіану Роналду задоволений грою партнерів у команді. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду не збирається завершувати кар'єру найближчими роками. Він готовий перевершити досягнення Ліонеля Мессі та продовжити кар'єру навіть після 40 років.

Роналду мріє знову перейти до одного з європейських клубів, повідомляє A Bola.

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Кріштіану Роналду залишається лідером "Аль-Насра" та однією з головних зірок чемпіонату Саудівської Аравії з футболу. Його контракт із клубом з Ер-Ріяда діє до 2025 року, але португалець не збирається продовжувати цю угоду. Він мріє про повернення до Європи.

До якого клубу хоче перейти Роналду

У Кріштіану завжди залишиться актуальним варіант із продовженням кар'єри в лісабонському "Спортингу". Клуб, у якому Роналду розпочинав кар'єру, готовий будь-якої миті запропонувати йому контракт із гарантією стабільного місця в основному складі. Не виключено, що саме у цьому клубі португалець завершить кар'єру.

Кріштіану Роналду у матчі за "Аль-Наср". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Але є й інший клуб, де Роналду готовий виступати. Агент Кріштіану веде переговори із французьким "Марселем". Португалець може підписати контракт із "Олімпіком" у 2025 році за умови, що він збереже свою нинішню фізичну форму. Роналду готовий погодитись на фінансові умови французького клубу.

Цього сезону Кріштіану Роналду зіграв за "Аль-Наср" десять матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 голів і зробив шість результативних передач.

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