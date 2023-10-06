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Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

6 октября 2023 10:09
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Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб
Криштиану Роналду доволен игрой партнеров по команде. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру в ближайшие годы. Он готов превзойти достижение Лионеля Месси и продолжить карьеру даже после 40 лет. 

Роналду мечтает снова перейти в один из европейских клубов, сообщает A Bola

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Криштиану Роналду остается лидером "Аль-Насра" и одной из главных звезд чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Его контракт с клубом из Эр-Рияда действует до 2025 года, но португалец не собирается продлевать это соглашение. Он мечтает о возвращении в Европу. 

В какой клуб хочет перейти Роналду 

У Криштиану всегда останется актуальным вариант с продолжением карьеры в лиссабонском "Спортинге". Клуб, в котором Роналду начинал карьеру, готов в любой момент предложить ему контракт с гарантией стабильного места в основном составе. Не исключено, что именно в этом клубе португалец завершит карьеру. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду в матче за "Аль-Наср". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Но есть и другой клуб, в котором Роналду готов выступать. Агент Криштиану ведет переговоры с французским "Марселем". Португалец может подписать контракт с "Олимпиком" в 2025 году при условии, что он сохранит свою нынешнюю физическую форму. Роналду готов принять финансовые условия французского клуба. 

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл за "Аль-Наср" десять матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал шесть результативных передач. 

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