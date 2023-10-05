Судаков привлек внимание топ-клуба: за игроком уже выехали

Георгий Судаков в матче с "Антверпеном". Фото: instagram.com/sudakov_11/

Туринский "Ювентус" все более настойчиво начинает интересоваться Георгием Судаковым. Скауты итальянской команды посещают матчи с участием полузащитника сборной Украины.

Представители "старой синьоры" наблюдали за игрой Судакова в поединке с "Антверпеном" в Лиге чемпионов, сообщает TuttoMercatoweb.

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Георгий Судаков во время атаки "Шахтера". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Переход Судакова в "Ювентус"

Контракт молодого полузащитника с "горняками" закончится летом 2028 года, а ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 15 млн евро. Руководство донецкого клуба хочет получить за лидера команды гораздо больше, так что "Ювентусу" придется проявить настойчивость, чтобы пригласить украинского футболиста.

Скауты итальянской команды побывали на матче "Антверпена" с "Шахтером" в Лиге чемпионов, который "горняки" выиграли со счетом 3:2. Их задачей было собрать как можно больше информации о Судакове перед тем, как "Ювентус" сделает официальное предложение по игроку.

Если раньше итальянцы хотели подписать полузащитника сборной Украины летом 2024 года, то теперь сообщается, что "Ювентус" попробует пригласить Судакова уже в январе.

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