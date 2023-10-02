"Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским
Киевское "Динамо" в социальных сетях насмешливо высказалось об бизнесмене Илоне Маске. Ранее он решил насмехаться над Президентом Украины Владимиром Зеленским.
В клубе напомнили в Twitter предпринимателю, что тот распространяет российскую пропаганду.
Отметим, что изначально Маск опубликовал мем с Зеленским и надписью:
"Когда прошло 5 минут, а ты не попросил помощи на миллиарды долларов", — говорится на надписи.
October 1, 2023
"Динамо" ответило Маску
В киевском "Динамо" ответили на сообщение Маска, опубликовав фото предпринимателя с подписью:
"Твое лицо, когда уже 5 минут не распространял российскую пропаганду", — говорится в сообщении "Динамо".
@elonmusk— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 2, 2023
Your face, when you haven't spread russian propaganda for 5 minutes pic.twitter.com/dZwSQ2iq2J
В Офисе Президента в ответ на мем от Маска заявили, что поддержка России — это инвестиции в войну.
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