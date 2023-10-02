Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским arrow

"Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

2 октября 2023 15:48
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским
Бизнесмен Илон Маск. Фото: twitter.com/elonmusk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" в социальных сетях насмешливо высказалось об бизнесмене Илоне Маске. Ранее он решил насмехаться над Президентом Украины Владимиром Зеленским.

В клубе напомнили в Twitter предпринимателю, что тот распространяет российскую пропаганду.

Читайте также:

Отметим, что изначально Маск опубликовал мем с Зеленским и надписью:

"Когда прошло 5 минут, а ты не попросил помощи на миллиарды долларов", — говорится на надписи.

"Динамо" ответило Маску

В киевском "Динамо" ответили на сообщение Маска, опубликовав фото предпринимателя с подписью:

"Твое лицо, когда уже 5 минут не распространял российскую пропаганду", — говорится в сообщении "Динамо".

В Офисе Президента в ответ на мем от Маска заявили, что поддержка России — это инвестиции в войну.

Напомним, Мудрик, Кукурелья и Галахер покинут "Челси": куда перейдет украинец.

Де Брюйне заменит клуб: "Манчестер Сити" нашел замену бельгийцу.

Почему Цыганков не вышел на 2 тайм игры с "Реалом": это повлияет на сборную Украины.

Топ спортсменов, ушедших защищать Украину: они не побоялись.

Цыганков и Довбик могут уйти из "Жироны": клуб прокомментировал ситуацию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз