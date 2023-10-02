Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським arrow

"Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

2 жовтня 2023 15:48
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським
Бізнесмен Ілон Маск. Фото: twitter.com/elonmusk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" в соціальних мережах глузливо висловилося про бізнесмена Ілона Маску. Раніше він вирішив глузувати з Президента України Володимира Зеленського.

У клубі у Twitter нагадали підприємцю, що той розповсюджує російську пропаганду.

Читайте також:

Зазначимо, що спочатку Маск опублікував мем із Зеленським та написом:

"Коли минуло 5 хвилин, а ти не попросив допомоги на мільярди доларів", — йдеться на написі.

"Динамо" відповіло Маску

У київському "Динамо" відповіли на повідомлення Маска, опублікувавши фото підприємця з підписом:

"Твоє обличчя, коли вже 5 хвилин не поширював російську пропаганду", — йдеться в повідомленні "Динамо".

В Офісі Президента у відповідь на мем від Маска заявили, що підтримка Росії — це інвестиції у війну.

Нагадаємо, Мудрік, Кукурелья та Галахер покинуть "Челсі": куди перейде українець .

Де Брюйне змінить клуб: "Манчестер Сіті" знайшов заміну для бельгійця.

Чому Циганков не вийшов на 2 тайм гри із "Реалом": це вплине на збірну України.

Топ спортсменів, які пішли боронити Україну: вони не побоялися.

Циганков та Довбик можуть піти з "Жирони": клуб прокоментував ситуацію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз