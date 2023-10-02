"Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Бізнесмен Ілон Маск. Фото: twitter.com/elonmusk

Київське "Динамо" в соціальних мережах глузливо висловилося про бізнесмена Ілона Маску. Раніше він вирішив глузувати з Президента України Володимира Зеленського.

У клубі у Twitter нагадали підприємцю, що той розповсюджує російську пропаганду.

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Зазначимо, що спочатку Маск опублікував мем із Зеленським та написом:

"Коли минуло 5 хвилин, а ти не попросив допомоги на мільярди доларів", — йдеться на написі.

"Динамо" відповіло Маску

У київському "Динамо" відповіли на повідомлення Маска, опублікувавши фото підприємця з підписом:

"Твоє обличчя, коли вже 5 хвилин не поширював російську пропаганду", — йдеться в повідомленні "Динамо".

@elonmusk



Your face, when you haven't spread russian propaganda for 5 minutes pic.twitter.com/dZwSQ2iq2J - FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 2, 2023

В Офісі Президента у відповідь на мем від Маска заявили, що підтримка Росії — це інвестиції у війну.

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