"Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським
Київське "Динамо" в соціальних мережах глузливо висловилося про бізнесмена Ілона Маску. Раніше він вирішив глузувати з Президента України Володимира Зеленського.
У клубі у Twitter нагадали підприємцю, що той розповсюджує російську пропаганду.
Зазначимо, що спочатку Маск опублікував мем із Зеленським та написом:
"Коли минуло 5 хвилин, а ти не попросив допомоги на мільярди доларів", — йдеться на написі.
October 1, 2023
"Динамо" відповіло Маску
У київському "Динамо" відповіли на повідомлення Маска, опублікувавши фото підприємця з підписом:
"Твоє обличчя, коли вже 5 хвилин не поширював російську пропаганду", — йдеться в повідомленні "Динамо".
@elonmusk- FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 2, 2023
Your face, when you haven't spread russian propaganda for 5 minutes pic.twitter.com/dZwSQ2iq2J
В Офісі Президента у відповідь на мем від Маска заявили, що підтримка Росії — це інвестиції у війну.
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