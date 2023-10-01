Топ спортсменів, які пішли захищати Україну: вони не побоялися

Сергій Стаховський, Владислав Ващук, Олег Приймачов. Фото: фотоколлаж

Після 24 лютого 2022 року змінився побут не лише у пересічних громадян. Життя перевернулося на 180 градусів й у людей зі світу спорту, частина з яких не затремтіла та пішла захищати країну.

Портал Новини.LIVE згадає найяскравіших представників українського спорту у силах оборони України.

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Олександр Алієв

Після початку повномасштабного російського вторгнення найнеймовірнішим чином себе виявив колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв.

У суспільстві Алієв мав не найкращу репутацію. Постійно мусувалися теми з його пияцтвом та побиттям дружини. У мережу потрапляли відео із його квартири, де людина не в адекватному стані після випитого алкоголю.

Олександр Алієв на навчаннях. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Проте війна для уродженця російського Хабаровська все змінила. Олександр після прильотів перших ракет по Україні взяв до рук зброю та записався у територіальну оборону. З того часу в кожному інтерв'ю та відео, де з'являється Алієв, він абсолютно тверезий.

Не буде голослівним відзначити, що в очах суспільства, як військовослужбовець ЗСУ, він заслужив більше на повагу, ніж як футболіст. Цій людині армія точно пішла на користь.

Владислав Ващук

Хотілося б виділити ще одного колишнього футболіста. Владислав Ващук грав за київське "Динамо" та збірну України, але став ізгоєм у столичних фанатів.

Владислав Ващук під час присяги. Фото: "Бурявий"

У "нульових" Ващук перейшов із "Динамо" до складу найлютіших ворогів із московського "Спартака". Потім Владислав ніколи не міг подумати, що країна, де він грав, може напасти на Україну.

Проте Росія не просто напала, а й майже місяць протримала Ващука в окупації у підвалі свого будинку у Гостомелі. За цей період у мисленні Владислава суттєво змінилося. Тому він й пішов добровольцем до Національної гвардії на посаду бойового медика. Щодня колишній футболіст бере участь у евакуаціях поранених українських бійців із поля бою.

Юрій Вернидуб

Цікаво, що у нашому топі усі представлені люди зі світу футболу були пов'язані з Росією, адже вони грали у місцевих клубах. У Алієва був "Локомотив" та "Анжи", у Ващука "Спартак", а у Вернидуба "Зеніт" із Санкт-Петербурга. Цікаво, що саме перебування у РФ відбило у нинішнього головного тренера "Кривбасу" позитивне ставлення до росіян.

Юрій Вернидуб. Фото: Google

Ще до війни Вернидуб обіцяв піти воювати, якщо розпочнеться велике вторгнення. Тому після 24 лютого тренер залишив Придністров'я, де тренував тираспольський "Шериф" та повернувся до України. Наступного дня після повернення Юрій прийшов у військкомат та записався до одного з артилерійських підрозділів.

Після більш ніж трьох місяців "гарячих" боїв та артилерійських дуелей Вернидуб повернувся до футбольної роботи. У червні 2022 року фахівець прийняв криворізький "Кривбас", але він досі є чинним військовослужбовцем і якщо його участь буде потрібна, то тренер завжди прибуде на допомогу.

Сергій Стаховський та Олександр Долгополов

У нашому топі не обійдеться без відомих тенісистів Сергія Стаховського та Олександра Долгополова, які після Андрія Медведєва несли на собі український стяг у світовому тенісі.

Сергій Стаховський та Олександр Долгополов. Фото: соцмережі

Хлопці постійно змінювали один одного у статусі першої ракетки України й ще до повномасштабного вторгнення майже одночасно обидва завершили свої спортивні кар'єри. Стаховський не міг боротися з віком, а Долгополов програв битву травмам. Після виходу зі спорту Сергій жив в Угорщині та розвивав свій бренд вина, а Олександр намагався будувати свій бізнес в Україні.

Після російського вторгнення Стаховський записався у територіальну оборону Києва, де перебуває й досі. Долгополов підписав контракт із ЗСУ та в одному з підрозділів перебуває на посаді оператора дронів. Як медійні особи обоє допомагають своїм підрозділам зі збором коштів та волонтерством.

Олег Приймачов

Попри невелику медійність, тайський бокс в Україні став одним із найпопулярніших видів єдиноборств за кількістю дитячих секцій. Приблизно вони на рівні з карате, дзюдо і боротьбою. Підтримує цей статус й наша збірна, яка завжди добре себе проявляє на міжнародних турнірах.

Олег Приймачов. Фото: соцмережі

З усіх тайських боксерів виділяється володар орденів За заслуги І та ІІ ступеня Олег Приймачов. Свої ордени він особисто отримував із рук президента України Володимира Зеленського.

Український боєць за свою кар'єру двічі перемагав на Всесвітніх іграх і у 2023 році переміг на Європейських. Як бачимо, нагороди більш ніж заслужені.

Також цікаво, що останні Світові (2022) та Європейські (2023) ігри Олег виграв як військовослужбовець Збройних сил України. Бійцю довелося брати відпустку задля участі у турнірах.

Після початку повномасштабного вторгнення Приймачов вступив у тероборону Полтави та почав освоювати військову майстерність. Це у напористого спортсмена вийшло настільки добре, що він тепер як інструктор допомагає іншим.

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