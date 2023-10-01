Топ-спортсменов, пошедших защищать Украину: они не дрогнули

Сергей Стаховский, Владислав Ващук, Олег Приймачев. Фото: фотоколлаж

После 24 февраля 2022 года изменился быт не только у обычных граждан. Жизнь перевернулась на 180 градусов и у людей, из мира спорта, часть из которых не дрогнула и пошла защищать страну.

Портал Новини.LIVE вспомнит самых ярких представителей украинского спорта в силах обороны Украины.

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Александр Алиев

После начала полномасштабного российского вторжения самым невероятным образом себя проявил бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев.

В обществе у Алиева была не лучшая репутация. Постоянно муссировались темы с его пьянством и избиением жены. В сеть попадали видео из его квартиры, где человек не в адекватном состоянии после выпитого алкоголя.

Александр Алиев на учениях. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Однако война для уроженца российского Хабаровска все изменила. Александр после прилетов первых ракет по Украине взял в руки оружие и записался в территориальную оборону. С тех пор в каждом интервью и видео, где появляется Алиев, он абсолютно трезв.

Не будет голословным отметить, что в глазах общества, как военнослужащий ВСУ, он заслужил больше уважения чем как футболист. Этому человеку армия точно пошла на пользу.

Владислав Ващук

Хотелось бы выделить еще одного бывшего футболиста. Владислав Ващук играл за киевское "Динамо" и сборную Украины, но стал изгоем у столичных фанатов.

Владислав Ващук во время присяги. Фото: "Буревий"

В "нулевых" Ващук перешел из "Динамо" в состав злейших врагов из московского "Спартака". Затем Владислав никогда не мог подумать, что страна, где он играл, может напасть на Украину.

Однако Россия не просто напала, но и почти месяц продержала Ващука в оккупации в подвале своего дома в Гостомеле. За этот период в мышлении Владислава много изменилось. Поэтому он и пошел добровольцем в Национальную гвардию на должность боевого медика. Ежедневно бывший футболист участвует в эвакуациях раненых украинских бойцов с поля боя.

Юрий Вернидуб

Интересно, что в нашем топе все представленные люди из мира футбола были связаны с Россией, ведь они играли в местных клубах. У Алиева был "Локомотив" и "Анжи", у Ващука "Спартак", а у Вернидуба "Зенит" из Санкт-Петербурга. Интересно, что именно пребывание в РФ отбило у нынешнего главного тренера "Кривбасса" положительное отношение к россиянам.

Юрий Вернидуб. Фото: Google

Еще до войны Вернидуб обещал пойти воевать, если начнется большое вторжение. Поэтому после его начала тренер покинул Приднестровье, где тренировал тираспольский "Шериф" и вернулся в Украину. На следующий день после возвращения Юрий пришел в военкомат и записался в одно из артиллерийских подразделений.

После более чем трех месяцев "горячих" сражений и артиллерийских дуэлей Вернидуб вернулся к футбольной работе. В июне 2022 года специалист принял криворожский "Кривбасс", но до сих пор числится действующим военнослужащим и если его участие потребуется, то он всегда прибудет на помощь.

Сергей Стаховский и Александр Долгополов

В нашем топе не обойдется без известных теннисистов Сергея Стаховского и Александра Долгополова, которые после Андрея Медведева несли на себе знамя Украины в мировом теннисе.

Сергей Стаховский и Александр Долгополов. Фото: соцсети

Ребята постоянно меняли друг друга в статусе первой ракетки Украины и еще до полномасштабного вторжения оба завершили свои спортивные карьеры. Стаховский уже не мог бороться с возрастом, а Долгополов проиграл битву травмам. После ухода из спорта Сергей жил в Венгрии и развивал свой бренд вина, а Александр пытался строить свой бизнес в Украине.

После российского вторжения Стаховский записался в территориальную оборону Киева, где находится до сих пор. Долгополов подписал контракт с ВСУ и в одном из подразделений находится на должности оператора дронов. Как медийные личности оба помогают своим подразделениям со сбором средств и волонтерством.

Олег Приймачев

Несмотря на небольшую медийность тайский бокс в Украине стал одним из самых популярных видов единоборств по количеству детских секций. Примерно, они на уровне с каратэ, дзюдо и борьбой. Поддерживает этот статус наша сборная, которая всегда хорошо себя проявляет на международных турнирах.

Олег Приймачев. Фото: соцсети

Из всех тайских боксеров выделяется владелец орденов За заслуги I и II степени Олег Приймачев. Свои ордена он лично получал из рук президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский боец за свою карьеру дважды побеждал на Всемирных играх и в 2023-м году победил на Европейских. Как видим, награды более чем заслуженны.

Также интересно, что последние Всемирные (2022) и Европейские (2023) игры Олег выиграл как военнослужащий Вооруженных сил Украины. Бойцу пришлось брать отпуск ради участия в турнирах.

После начала полномасштабного вторжения Приймачев вступил в тероборону Полтавы и начал осваивать военное мастерство. Это у напористого спортсмена получилось настолько хорошо, что он теперь как инструктор помогает другим.

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