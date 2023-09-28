Довбик сделал заявление после победы в Ла Лиге
Украинский форвард испанской "Жироны" в матче седьмого тура Ла Лиги отличился в воротах "Вильярреала". Его гол помог обыграть "желтую субмарину" со счетом 2:1.
Довбик в Instagram прокомментировал выступление команды.
Победа в матче с "Вильярреалом" позволила "Жироне" занять первое место в турнирной таблице, опережая на одно очко мадридский "Реал".
Villareal CF 1-2 Girona FC— Guss (@CFCGuss) September 28, 2023
⚽️ Dani Parejo 🇪🇸 (49')
-
⚽️ Artem Dovbyk 🇺🇦 (56')
⚽️ Eric Garcia 🇪🇸 (61')pic.twitter.com/JwoTsa8LO7
Довбик в этом сезоне сделал 3+2
По словам Довбика, команда отлично выступила в игре с "Вильярреалом" и получила удовольствие от своей игры.
"Еще одно замечательное выступление. Мы получаем удовольствие от того, что делаем, и играем от всей души", — написал Довбик.
Довбик в матче с "Вильярреалом" провел на поле 69 минут, в течение которых шесть раз бил по воротам, трижды в створ, 15 раз прикасался к мячу, отдал пять точных передач из семи (71% точности) и выиграл две верховые дуэли.
На текущий момент в семи матчах Ла Лиги Довбик забил три мяча и сделал две голевые передачи.
Напомним, "Шахтер" может сменить тренера: кто придет вместо Ван Леувена.
Роналду установил невероятный рекорд в футболе: о чем речь.
Шевченко стал советником Зеленского: чем будет заниматься бывший тренер сборной Украины.
Зидан хочет вернуться к тренерской работе: он уже выбрал команду.
"Динамо" выгнало футболиста за употребление наркотиков.