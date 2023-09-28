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Довбик сделал заявление после победы в Ла Лиге

28 сентября 2023 16:20
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Агабекян Карен
редактор
Довбик сделал заявление после победы в Ла Лиге
Артем Довбик после гола. Фото: "Жирона"
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Агабекян Карен
редактор

Украинский форвард испанской "Жироны" в матче седьмого тура Ла Лиги отличился в воротах "Вильярреала". Его гол помог обыграть "желтую субмарину" со счетом 2:1.

Довбик в Instagram прокомментировал выступление команды.

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Победа в матче с "Вильярреалом" позволила "Жироне" занять первое место в турнирной таблице, опережая на одно очко мадридский "Реал".

Довбик в этом сезоне сделал 3+2

По словам Довбика, команда отлично выступила в игре с "Вильярреалом" и получила удовольствие от своей игры.

"Еще одно замечательное выступление. Мы получаем удовольствие от того, что делаем, и играем от всей души", — написал Довбик.

Довбик в матче с "Вильярреалом" провел на поле 69 минут, в течение которых шесть раз бил по воротам, трижды в створ, 15 раз прикасался к мячу, отдал пять точных передач из семи (71% точности) и выиграл две верховые дуэли.

На текущий момент в семи матчах Ла Лиги Довбик забил три мяча и сделал две голевые передачи.

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