Довбик сделал заявление после победы в Ла Лиге

Артем Довбик после гола. Фото: "Жирона"

Украинский форвард испанской "Жироны" в матче седьмого тура Ла Лиги отличился в воротах "Вильярреала". Его гол помог обыграть "желтую субмарину" со счетом 2:1.

Довбик в Instagram прокомментировал выступление команды.

Читайте также:

Победа в матче с "Вильярреалом" позволила "Жироне" занять первое место в турнирной таблице, опережая на одно очко мадридский "Реал".

Villareal CF 1-2 Girona FC



⚽️ Dani Parejo 🇪🇸 (49')

-

⚽️ Artem Dovbyk 🇺🇦 (56')

⚽️ Eric Garcia 🇪🇸 (61')pic.twitter.com/JwoTsa8LO7 — Guss (@CFCGuss) September 28, 2023

Довбик в этом сезоне сделал 3+2

По словам Довбика, команда отлично выступила в игре с "Вильярреалом" и получила удовольствие от своей игры.

"Еще одно замечательное выступление. Мы получаем удовольствие от того, что делаем, и играем от всей души", — написал Довбик.

Довбик в матче с "Вильярреалом" провел на поле 69 минут, в течение которых шесть раз бил по воротам, трижды в створ, 15 раз прикасался к мячу, отдал пять точных передач из семи (71% точности) и выиграл две верховые дуэли.

На текущий момент в семи матчах Ла Лиги Довбик забил три мяча и сделал две голевые передачи.

Напомним, "Шахтер" может сменить тренера: кто придет вместо Ван Леувена.

Роналду установил невероятный рекорд в футболе: о чем речь.

Шевченко стал советником Зеленского: чем будет заниматься бывший тренер сборной Украины.

Зидан хочет вернуться к тренерской работе: он уже выбрал команду.

"Динамо" выгнало футболиста за употребление наркотиков.