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Шевченко стал советником Зеленского: чем будет заниматься бывший тренер сборной Украины

27 сентября 2023 10:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко стал советником Зеленского: чем будет заниматься бывший тренер сборной Украины
Зеленский вручает Шевченко награду. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил указ, которым назначил Андрея Шевченко своим советником. Бывший главный тренер национальной команды по футболу будет работать вне основного штата. 

Распоряжение главы государства появилось на сайте Офиса Президента во вторник, 26 сентября. 

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Андрей Шевченко известен в качестве одного из лучших футболистов за всю историю Независимости Украины. Он выступал за киевского "Динамо", итальянский "Милан" и английский "Челси". После окончания игровой карьеры Шевченко работал главным тренером сборной Украины, вывел национальную команду на Евро-2020. 

Шевченко, Зеленский и Зинченко
Шевченко, Зеленский и Зинченко перед Game4Ukraine. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Андрей Шевченко стал первым амбассадором правительственной платформы United24. Она была создана для сбора пожертвований в поддержку Украины. Позже амбассадорами платформы стали многие спортсмены, включая Элину Свитолину, Александра Зинченко и Александра Усика. 

Чем будет заниматься Шевченко 

"Назначить Шевченко Андрея Николаевича Советником Президента Украины (вне штата)", — написано в тексте правительственного документа. 

Указ Зеленского
Текст Указа Зеленского. Скриншот ОП

Функции Андрея Шевченко пока неизвестны. Ни сам спортсмен, ни Офис Президента Украины не комментируют это назначение. 

При этом у Андрея Шевченко сохраняются обширные связи с мировыми лидерами мнений в области спорта. Он знаком с легендарными футболистами, тренерами и владельцами клубов. Связи Шевченко могут быть полезны ОП. 

Также важно отметить, что согласно слухам, Андрей Шевченко является одним из претендентов на должность следующего президента Украинской ассоциации футбола. 

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