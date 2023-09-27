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"Шахтер" может сменить тренера: кто придет вместо Ван Леувена

27 сентября 2023 08:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Шахтер" может сменить тренера: кто придет вместо Ван Леувена
Патрик Ван Леувен перед матчем "Шахтера". Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство донецкого "Шахтера" разочаровалось в новом главном тренере команды Патрике Ван Леувене. В ближайшее время "горняков" может ждать новая смена наставника. 

Новым тренером "Шахтера" может стать известный специалист, сообщает DutchNews

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Игра донецкой команды под руководством бывшего наставника луганской "Зари" Патрика Ван Леувена оказалась неуверенной. Это не то, что ждало от "горняков" руководство клуба. Если нидерландец в ближайшие недели не изменит ситуацию, с ним могут досрочно попрощаться даже несмотря на то, что Патрика пригласили в клуб только минувшим летом. 

Арне Слот
Арне Слот на пресс-конференции. Скриншот YouTube

Кто возглавит "Шахтер" 

В украинском клубе не подтверждают информацию о возможной смене тренера и не приводят фамилии вероятных кандидатов на эту должность. Однако нидерландская пресса пишет о том, что наставник "Фейеноорда" Арне Слот по-прежнему ведет переговоры с донецким клубом. 

"Горняки" хотели пригласить 45-летнего наставника еще летом, но в конечном итоге Арне Слот отказался от переезда в Украину из-за нестабильной обстановки в стране. Однако руководство "Шахтера" все еще убеждает тренера в том, что ему ничего не будет угрожать. Детали контракта, который "горняки" предлагают Слоту, пока остаются неизвестными. 

По итогам восьми туров "Шахтер" занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионат Украины по футболу. "Кривбасс" отстает от "горняков" на одно очко. 

В Лиге чемпионов подопечные Ван Леувена начали с поражения в матче с "Порту" (1:3). 

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