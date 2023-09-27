"Шахтер" может сменить тренера: кто придет вместо Ван Леувена
Руководство донецкого "Шахтера" разочаровалось в новом главном тренере команды Патрике Ван Леувене. В ближайшее время "горняков" может ждать новая смена наставника.
Новым тренером "Шахтера" может стать известный специалист, сообщает DutchNews.
Игра донецкой команды под руководством бывшего наставника луганской "Зари" Патрика Ван Леувена оказалась неуверенной. Это не то, что ждало от "горняков" руководство клуба. Если нидерландец в ближайшие недели не изменит ситуацию, с ним могут досрочно попрощаться даже несмотря на то, что Патрика пригласили в клуб только минувшим летом.
Кто возглавит "Шахтер"
В украинском клубе не подтверждают информацию о возможной смене тренера и не приводят фамилии вероятных кандидатов на эту должность. Однако нидерландская пресса пишет о том, что наставник "Фейеноорда" Арне Слот по-прежнему ведет переговоры с донецким клубом.
"Горняки" хотели пригласить 45-летнего наставника еще летом, но в конечном итоге Арне Слот отказался от переезда в Украину из-за нестабильной обстановки в стране. Однако руководство "Шахтера" все еще убеждает тренера в том, что ему ничего не будет угрожать. Детали контракта, который "горняки" предлагают Слоту, пока остаются неизвестными.
По итогам восьми туров "Шахтер" занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионат Украины по футболу. "Кривбасс" отстает от "горняков" на одно очко.
В Лиге чемпионов подопечные Ван Леувена начали с поражения в матче с "Порту" (1:3).
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