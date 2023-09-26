"Шахтер" уверенно прошел "Верес" в Кубке Украины
В 1/8 Кубка Украины донецкий "Шахтер" сыграл с ровенским "Вересом". В чемпионате эти команды ранее расписали ничью.
"Шахтеру" удалось победить со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.
Для команды Патрика Леувена это был важный матч после поражения от "Порту" в Лиге чемпионов и ничьей с "Рухом".
"Шахтер" вышел в четвертьфинал
В первые 20 минут матча у "Вереса" были хорошие моменты на контратаках. Однако после 26-й минуты "горняки" взяли мяч под свой контроль и начали давить на ворота соперника.
Распечатать оборонные порядки "Вереса" удалось на 65-й минуте. После передачи Артема Бондаренко Алексей Кащук вырвался на свидание с голкипером и переиграл его.
Через три минуты "Шахтер" удвоил преимущество. Бондаренко после сольного прохода перебросил вратаря.
Незадолго до конца матча Даниил Сикан обокрал в штрафной "Вереса" Жулио Сезара и сделал пас на Олега Очеретько, который расстрелял ворота.
"Верес" — "Шахтер" — 0:3
Голы: Кащук, 65, Бондаренко, 68, Очеретько, 90
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